Артем Жога посетил остров Мудьюг и поклонился жертвам интервенции

Сегодня председатель народного Совета Донецкой Народной Республики, член регионального политсовета ДРО Партии Артём Жога принял участие в снегоходном рейде «Факел памяти» на остров Мудьюг. Региональное отделение «Единой России» стало соорганизатором мемориального события.

Жога узнал, что у Мудьюга кроме чёрных страниц истории, есть и светлые вехи мирной жизни. Здесь были найдены самые большие на Русском Севере рыбацкие поселения.

На Мудьюге мы пообщались с известным партийцем. Он рассказал, что здесь вспомнил родные места и провёл параллель между колониальной политикой и военными преступлениями интервентов с сегодняшними событиями специальной военной операции.

- Как вам Север?

- Сегодня, побывав у вас на Севере, вспомнил места, где рос, снег, метели. Это кайфовые впечатления! Просто отлично! Родом я из Магаданской области. Я там учился в школе. А вообще, Россия – мой дом. Я давно не жил в северных условиях, где долго лежит снег, можно покататься на снегоходах. Последний раз ездил на советском «Буране» в 1992 году. И к вам я обязательно вернусь, мне здесь очень понравилось. Есть, что познавать у вас. Сожалею, что мало на это времени сейчас – один день по графику, но я найду время к вам приехать после войны. Здесь много хороших людей, и у меня здесь живут друзья.

- Вы ощущаете связь прошлых событий с нынешней ситуацией на Украине и в мире?

- История повторяется. Снова коллективный Запад, и методы у них всё те же – закрыть рот людям, не согласным с их позицией. Один в один методы – концлагеря, пытки, убийства. С этим мы столкнулись на территории Украины, где несогласные с неофашистским режимом люди оказались в таких же бесчеловечных условиях, что и во времена интервенции. Они гибнут, их плохо кормят, им не оказывают медицинскую помощь. Этому есть много свидетельств. Следственный комитет России ведёт много дел по этим преступлениям. Все будут наказаны. Недавние обстрелы Донецка и Белгорода по центру городов, по мирным жителям. Сто лет назад была такая же ситуация, как сейчас. Поэтому надо им (Западу – прим.) дать по зубам.

- Вы здесь впервые?

- Да, здесь я впервые. Что творилось на Мудьюге – это для меня открытие. В годы интервенции было просто бесчеловечное отношение. Как обращались с заключёнными – это геноцид. И Запад снова решил применить к России то же самое. У нас есть памятные места в Мариуполе, где покоятся люди, что пытались противиться фашистскому режиму. Спасибо вам всем огромное, что здесь, на острове Мудьюг, хранится память о погибших северянах. Даже несмотря на такой дальний уголок, куда сложно добраться, есть люди, душой и чистыми помыслами поддерживающие это памятное место. Когда вернусь домой, углублюсь в изучение истории Мудьюга. Мне это очень интересно – почитаю, посмотрю. Ведь здесь была когда-то и мирная жизнь.

Напомним, вчера в Архангельске поклонились подвигу северян в годы гражданской войны и интервенции. День памяти павших в это трагическое время – 20 февраля.