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Саня останется с нами…?

«Саня останется с нами, останется с нами
 Всё будет ОК».

Текст песни группы ROCKERJOKER - Саня останется с нами!

 

24 сентября состоялось расширенное заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросу «О развитии экспорта», где присутствовал и наш Губернатор - Александр Витальевич Цыбульский. Причем не только присутствовал, но и выступал с одним из основных докладов, как председатель комиссия Государственного Совета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт», которую он возглавляет. 

Не знаю, обратил ли кто-нибудь из наших местных политологов внимание на сей факт, но нигде, кроме официальных каналов, я ничего не обнаружил.

А если внимательно рассмотреть это события, то можно сделать далеко идущие выводы. Во всяком случае я, как старый, еще советского «розлива» конспиролог, многое в этом совещании увидел значимым.    

Да, Архангельская область, конечно, перспективна, но пока глубоко, глубоко потенциально и до реального воплощения этих планов еще очень далеко. 

Александр Витальевич на этом совещании говорил о важности координации Севморпути и международного транспортного коридора Север – Юг с внутрироссийскими маршрутами. 

Однако, все это, конечно, хорошо, но я не об этом.

Я обратил внимание, где сидел наш Губернатор, а сидел он рядом с Президентом, по левую руку!  


В русской исторической традиции кто-где сидит имеет весьма большое значение. Т.е. вопрос субординации, чем ближе к Руководителю государства, тем более значима твоя фигура в структуре власти.

Это принято у нас исторически, начиная с Боярской Думы. Ближе к царю сидишь, значит, твоя фигура более весома в царстве-государстве, поэтому доходило до драк среди бояр, даже за бороды таскали друг друга.

Кстати, эта традиция сохранилась и в Советском государстве – ближе к Генсеку, значит и власти поболее, чем у других «сидельцев».

Так вот, из большого числа участников совещания честь сидеть по левую руку от Главы государства была только у Цыбульского. А почему?

Здесь три варианта ответа:

  1. 1. Всех рассадили по принципу алфавита, справа налево, от А до Я. Цыбульский соответственно должен быть в конце списка. Справа А, в конце Я. Но, не получается, там были участники с фамилией на Ч (Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева), следовательно она должна была сидеть еще ближе к Президенту. Но, нет. Да и товарищи, которые сидели справа от Цыбульского, а это Заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин (ближе к А.В.) и Министр промышленности и торговли Антон Алиханов (далее к А.В.) … Более того, его соседи слева, т.е. справа от Путин, Демин и Мантуров, так же не соответствуют этой алфавитной схеме. Следовательно – не работает.
  2. 2. Главные докладчики сидят ближе к Путину - опять не работает. Сидят в разнобой, нет системы.
  3. 3. Новый статус Цыбульского. Но какой?  Бесспорно, в ближайшее время мы узнаем. 

А теперь давайте подумаем, что может произойти. 

Александру Витальевичу предложат очень хорошую должность в Москве, такую, что от которой он не сможет отказаться?

Рассмотрев его биографию, можно понять, что его «поход» на «север» - это всего этап в его послужном списке. В хорошем смысле этого слова. 

По первому образованию Александр Витальевич военный, в 2001 году закончил  Военный университет Министерства обороны Российской Федерации  , затем получил еще два – управленческое и экономическое.

С 2006 года работал на различных должностях в департаменте внешнеэкономических отношений Минэкономразвития России.

Далее – интересно, в марте 2013 года перешёл на работу в Министерство экономического развития Российской Федерации, на должность помощника главы ведомства Андрея Белоусова. В июне стал помощником нового министра Алексея Улюкаева, а с сентября по декабрь — директор департамента обеспечения деятельности главы Минэкономразвития РФ  . Один из его руководителей – Андрей Белоусов сегодня министр обороны, другой, Алексей Улюкаев, навсегда выпал из обоймы карьерных чиновников по всем известной причине.

В 2014 году Цыбульский был назначен заместителем Министра экономического развития Российской Федерации, которое в ту пору занимал Улюкаев. Но уже в 2016 году его, Алексея Улюкаева, арестовывают за взятку и сажают в тюрьму. Министерство, как я понимаю, «фильтруют» и через год, в сентябре 2017-го, Александр Витальевич едет в Нарьян-Мар, Губернатором Ненецкого автономного округа. За время руководства Округом там произошли положительные изменения в области экономического и социального развития (цифр приводить не буду).

20 апреля 2020 года Цыбульский пишет заявление на увольнение с должности Губернатора НАО и в тот же день указом Президента назначается ВРИО Губернатора Архангельской области.

Я немного остановился на биографии нашего главного героя, чтобы понять ситуацию сегодняшнего дня.

Мне довелось встречаться с Александром Витальевичем, правда не тет-а-тет, а в рамках совещания – встречи в Архангельском обкоме КПРФ, когда он ещё был в статусе ВРИО.

Я давно понял, что самое правильное понимание человека складывается при первой встрече, когда познание собеседника идет на уровне подсознания. 

Например, во время своей первой встречи с моей будущей женой (второй), как только она вошла в кабинет, а мы тогда оба устраивались на птицефабрику «Рикасиха» (разумеется, не птичниками), я сразу ощутил какую-то ауру близости с этим человеком и теплоты, даже не проронив ни слова. 

Так вот, Александр Витальевич произвел на меня очень хорошее впечатление, во-первых, полным отсутствием «бронзовости» наших высоких начальников, а во-вторых, спокойствием и высоким уровнем образованности.  Правда… и какой-то мягкостью. 

Впрочем, потом меня «просветили», что это «уроки» его первого образования, на что я подумал – значит хорошо учили, молодцы.

Вернемся к нашей «конспирологии». 

Цыбульскому уже 45 лет (или еще 45). Опытный руководитель, имеет большой опыт практической работы в Москве и на периферии, такими кадрами разбрасываться нельзя. Из «штанов» Губернатора он давно вырос. А в стране, в свете последних событий (я имею ввиду «дело военных» и не только), наблюдается большая потребность в новых профессиональных кадрах управленцев.

Поэтому, я думаю, он не досидит до окончания срока своего губернаторского правления, т.е. до сентября 2025 года.

Более того, нужно представить и «апробировать» нового Губернатора Архангельского края в течении, хотя бы, полугода, как это было ранее с самим Цыбульским.

Вот такая получается «встреча-совещание» в Кремле.

Тогда зададимся еще одним вопросом:

- А кто будет следующим Губернатором земли Архангельской?

Во всем есть какая-то система. 

Например, в советской системе передачи власти присутствовал такой принцип (шутка): лысый – лохматый – лысый и т.д. Объяснять не буду – и так все понятно.

В Архангельской области система смены губернаторов схожая: свой – «варяг» - свой.     Поясняю.

Цыбульский А.В. – не местный, следовательно «варяг», до него был Орлов Игорь Анатольевич, он из Северодвинска, с 1987 год работал и жил там, следовательно – свой.

До Орлова был Михальчук, позывной «Якут», соответственно, был из Якутии – «варяг». 

До Михальчука правил Киселев – свой.

Значит сейчас очередь своего.

Интрига заключается в том, кто будет претендентом на губернаторское кресло.

Рассмотрим варианты.

Для начала, на чем погорели предыдущие «свои»: Киселев - на взятке, Михальчук - на зарплатах и местничестве, Орлов – на негибкой политике к протестам по ввозу мусора на юг области.

Два из них имели большой практической опыт работы на производстве, но, обладали тесными связями с местными элитами и большим начальственным снобизмом, это могут подтвердить все, кому удалось пообщаться с ними (даже мне удалось пообщаться однажды с Киселевым, тет-а тет, подтверждаю), что не способствовало их тесной связи с простым электоратом. 

Поэтому, надо избежать таких просчетов.

Рассмотрим возможные кандидатуры.

Алексей Алсуфьев, 50 лет. 22 года работал на производстве в Северодвинске, человек, как говорится, от «сохи» (на первый взгляд»), прошел путь от ученика слесаря-инструментальщика до главного инженера Предприятия (три высших образования – нигде не нашел, что он закончил в АГПИ), пока вновь избранный Губернатор Игорь Орлов не стал подбирать свою команду в 2012 году, вот тогда и «зажглась» звезда Алексея Владимировича. За 12 лет работы в Администрации области он хорошо «вписался» в состав местного «элитарного клуба». Еще в 2018 году он уже имел доход более 5 мл. рублей (433 000 руб. в месяц) и это 6 лет назад! Да, до простого рабочего ему далеко, вернее рабочему до него…Уж извините, не Андропов...

Ваге Петросян, 45 лет, в Архангельской области с 2009 года. К нам перебрался из Москвы и сразу на должность первого заместителя Генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск». Через год стал Генеральным директором, где и проработал 10 лет, пока его не позвали в Администрацию Архангельской области на должность заместителя Губернатора. Но, извините, при всех его успехах – не свой, на помора уж никак не похож, наш глазастый электорат это сразу подмечает, и, судя по декларации, весьма состоятелен.

Сергей Пивков, 40 лет, уроженец Новодвинска, два управленческих образования, с 2012 работает на постоянной основе в разных депутатских комитетах, сначала Новодвинска, затем Областного собрания. В конце 2020 года перешел на работу в качестве заместителя Губернатора. К сожалению, совсем нет опыта руководства крупными производственными коллективами. Кроме того, на мой взгляд, Сергей Анатольевич, яркий представитель местных элит, если посмотреть на его карьеру, а также он политически не определившейся человек. Непонятно, как он, так долго бывший лидером ЛДПР, даже возглавлявший фракцию ЛДПР в Областном собрании, вдруг выходит в 2023 году из партии, а позднее вступает в «Единую Россию». Не соответствует это современным представлениям об новой элите государства, предложенной Президентом.

Если рассмотреть уважаемых представителей из Областного собрания, у нас нет такой традиции, еще ни разу из кресла депутата не садились в губернаторское. Да, и не на то они «заточены» – все сложившиеся люди, имеют свой бизнес. Да и практики руководства государственными структурами мало у кого есть.

Кто остается – директора крупных предприятий?

Есть такая традиция: Орлов, Киселев, Ефремов были таковыми. Но здесь один минус – они тесно срослись с местными элитами, не случайно к нам посылают «варягов», не знакомых с ними лично и не связанных с ними коммерчески. Которые не лоббируют их интересы. 

Сегодня другая ситуация. Соответственно и подход должен быть другой, к нам применим так: претендент должен быть «свой» и не связан с местными элитами.  

Поэтому обратим свой взор на заместителей Главы нашего Правительства. Всего их шесть, но четверо – Автушенко Евгений Владимирович, Ипатов Михаил Викторович, Мураев Игорь Геннадьевич и Рожин Дмитрий Васильевич – «варяги», поэтому, им большое спасибо за работу.

Остается двое – Скубенко и Дементьев, «свои».

Скубенко Игорь Васильевич, 50 лет, четыре высших образования по специальностям: инженер - экономист, правоведение в системе образования и управление. С 1998 года по 2013 год работал экономистом на Севмаше и муниципальной службе, 

с 2013 по 2017 год – Министром образования и науки в Архангельской области.

С 2017 по 2022 года – Глава города Северодвинска.

С августа 2023 года – заместитель Председателя Правительства Архангельской области.

Дементьев Иван Александрович, 38 лет, образование высшее, ПГУ, по специальности – управление. После учебы, несколько лет работал в ПГУ на различных должностях, затем на два года переходит на технические должности Администрации области и уезжает в родной ему Вилегодский район главой муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» Архангельской области. А дальше в биографии Ивана Александровича какие – то непонятные сведения ... Первый заместитель руководителя администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области с 2016 года по 2020 год, так сказано на официальном сайте Администрации области, однако  мне достоверно известно, что в 2019 году Иван Дементьев был заместителем Министра Образования Архангельской области , в данной должности мне приходилось с ним общаться (по телефону) по определённым вопросам, однако на официальном сайте  это нигде не отражено.

Поделюсь личными впечатлениями, после разговора с Дементьевым, в 2019 году, мне стало понятно, что это будущий министр образования. В разговоре я почувствовал отсутствие какого-то снобизма, а, наоборот, личное участие в «нарисовавшейся» проблеме.

Подведем итоги, в сложившейся ситуации, скорее всего в руководстве Архангельской области произойдут кадровые изменения. Будут ли они предсказуемы, мы не знаем, можем только высказать наше «оценочное» мнение. 

Но, проведя первичный анализ ситуации, можно сделать вывод - они будут, и будут неожиданны для всего элитарного сообщества Архангельской области и это правильно... Подождем.

P.S. Каждый месяц мне звонят по поводу социологических исследований по общественно- политическому положению в Архангельской области (наверное я у них в « топе», т.к. всегда отвечаю на их вопросы, не жалея времени), так вот, в последний раз спрашивали: «А кого Вы предлагаете Губернатором Архангельской области?». 

На что я ответил – Дементьева Ивана Александровича.

Михаил Скоморохов 

30 сентябрь 09:00 | : За кулисами политики / Горячая тема

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