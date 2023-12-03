Шапка из Кролика. Итоги 2023 года в Поморье

Подходит к концу Год Кролика. Животного мягкого, пушистого, одомашненного, но сексуально активного. Кому-то с последним повезло, кому-то наоборот. Посмотрим по персоналиям…

Фраза года. Геннадий Зюганов: «Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус) 15 градусов». Выплеск эмоций бессменного (или уже бессмертного) лидера российский коммунистов касался визита Путина в Северодвинск, где главнокомандующий принимал новые атомные подлодки без головного убора. То есть, в своём брутальном стиле. Если бы Зюганов знал, что сутками ранее здесь было на 5 градусов ниже… страшно подумать, какую кару он предложил бы…

…для кого? Сотрудников ФСО? Руководства «СЕВМАША»? Лично губернатора Цыбульского, как главной принимающей стороне? Но фраза и так стала мемом, кто только её не цитировал. Впрочем, президент благородно взял часть вины на себя, добавив саркастически – «пороть-то мы умеем». Какие времена имел ввиду – прошедшие или эти? Наверное те, что не меняются.

Пикантность ситуации заключается в том, что сказано сие было буквально за день до объявления Путиным о своём участии в президентских выборах в качестве самовыдвиженца. Чем действующий глава государства мастерски подсёк своих потенциальных конкурентов, среди которых мог быть и Зюганов – я выступаю представителем всех россиян, а вы от своей партийной кучки. Но прогиб Геннадию Андреевичу зачтён… его пример другим наука.

Визит года. Их было два, но одного человека. Отдаём победу в номинации первому, февральскому (второй декабрьский), когда Владимир Владимирович Путин посетил архангельскую глубинку. Ну, как глубинку… ту, что трудами главы «УЛК» Владимира Буторина по качеству жизни населения приближается к скандинавским образцам. У нас есть традиция вылизывать любой «шанхай» в ожидании гостей, но как рассказывают сведущие люди – такой порядок, как в Устьянах, за несколько дней навести невозможно, только поддерживать. И оттока населения оттуда нет, им ни Москвы, ни Питера не надо, сами об этом говорят.

Приезд знаковый, ни один глава государства так глубоко к нам не забирался. Многие даже посчитали, что это были смотрины Буторина как будущего губернатора. Только нужна ли такая должность хозяину успешного предприятия… да и всей устьянской земли в целом? Будет сидеть в кабинете на Троицком и грустить по родным лесам, как кто-то в том же доме по родной Москве грустит.

Наши наблюдатели сходятся во мнении, что «смотрели» как раз Цыбульского на крупную федеральную должность – министра, а то и повыше. Вспомните выражение лица нашего президента при общении с Михальчуком и Орловым, сравните с кадрами этого года. По-моему, понятно без слов – поднаторел и оправдал. А с преемником на его пост по ходу дела разберутся.

Хайп года. Его в разгар к осенним выборам устроил некто Бохан, пранкер из Беларуси. Позвонил из своего Минска в архангельские сельские школы, представился кандидатом в депутаты (фамилия-то на слуху, недолго перепутать) и распорядился агитировать за него. Кого, учеников, их родителей или педагогический состав? Какая разница… пиар лишним не бывает. В итоге информацию о «кандидате» разместили на стенде в учительской. Ну, а как, если в биографии будущего депутата краснели слова «потомственный помор» и «герой СВО»?!

Уже позже, после саморазоблачения, выяснилось, что пранкер Бохан является революционером и противником белорусского президента – «пусть же данная акция будет почвой для размышлений о том, что против диктатуры не работает легализм». Просто иноагент, если по-нашему, вот это подстава так подстава.

Но до какого же состояния доведены наши учителя, если ведутся на подобную разводку и готовы взять под козырек любой глупости?!

Песня года. Ей стал эстрадный шлягер 60-х годов ХХ столетия «Огромное небо» в классическом исполнении от вечно молодой Эдиты Пьехи. Вроде бы текст песни (как и ее авторы) не имеет никакого отношения к Архангельской области, однако директор Драмтеатра Сергей Самодов под запись широким жестом подарил ее нашему региону – мол, именно здесь падал истребитель и герой-летчик пытался увести его от жилых кварталов. Губернатор Цыбульский от такой «исторической находки» аж замер, что и зафиксировала бездушная телекамера.

На самом деле, те героические события произошли на территории ГДР… но кто считает? Тем более, что коренным поморам такая версия пришлась по душе, и они дружно проголосовали за Самодова на осенних выборах в региональный парламент. Ведь по идее, неисправный истребитель мог упасть и у нас… здесь много чего неисправного падает. Но лучше бы только в песнях.

Голод года. Не желудочный, сексуальный, на то и Год Кролика. В разгар весны информационное пространство Поморья взорвала новость о забавах сотрудниц регионального УФСИН. Две дамы, служившие в исправительной колонии №5 г. Коряжма («на Пятерочке»), пользовались сексуальными услугами своих подопечных (зеков) за деньги. Именно они пользовались, а не их пользовали. Такое событие назвать харрасментом как-то язык не поворачивается… или зря не поворачивается?

После разгоревшегося скандал сладострастницы были уволены «барином» (начальником зоны) с говорящей фамилией Глоба. Формулировка приказа неизвестна… наверное, что-то вроде «за осквернение чести офицерских погон и задней части мундира». Однако, по солидарному мнению редакции, надо было увольнять сотрудников колонии мужского пола во главе с «кумом» зоны. Возможно, барышни и не красавицы, но офицерская честь дороже интеллигентской рефлексии. Нужно было взять себя в руки и не посрамить. Тем более, что уволенные до сих пор бегают к бывшему месту работы. Теперь уже на свиданки. Ну и кто кого сделал?!

Конфуз года. Он случился с мэром (уже экс-) славного города Котласа Светланой Дейнека. В уходящем году увольнением глав МО мало кого можно было удивить, но это случай особенный. Средней журналистке (по факту) один раз в жизни выпал счастливый поездной билет в исполнительную власть при поддержке и под поручительство уважаемых в регионе людей. Она распорядилась им по-своему – устроила из серьезной госструктуры аналог разудалой редакции со всеми вытекающими и втекающими (подробности здесь).

Обычно увольнение подобных личностей происходит в рабочем порядке (если только не в связи с задержанием). Этому же предшествовал публичный разнос от губернатора Цыбульского, ужаснувшегося плодами двухлетнего «труда». У Светланы даже не было шанса поплакаться – это мне за зятя-террориста отомстили, за которого я не ответчица, всем и так было ясно, за что. Собрала в рабочем кабинете любимые безделушки и тихо-тихо…

Так тихо, что никто не знает, где она теперь. В прямом эфире федеральных телеканалов не замечена, а ниже по творческой вертикали в ее прежнем статусе опускаться западло. Лишь бы здоровенькой была. Остальное перемелется.

Тень года. В это номинации победила Ирина Чиркова, когда-то известный и яркий политик. Правда, склонный менять политическую ориентацию… но кто считает. Впрочем, в одном направлении она оставалась верной себе, а именно в критике исполнительной власти в целом, плюс «Единой России» в частностях.

Но чуть более года назад Ирина Александровна приняла заманчивое предложение возглавить социальный блок при градоначальнике Архангельска, под нее даже вернули эту штатную единицу. Что вызвало некоторое недоверие и даже возмущение в среде городских парламентариев, но «сверху» их успокоили – все будет нормуль. И действительно – нормуль, за прошедший с момента назначения срок Чиркова стала просто сопровождающей тенью городского главы Морева – открывает, представляет, награждает… и молчит. Молчит о любых недостатках, которые ранее обличала с пылом пассионарии. Ее персональные странички в соцсетях, которые раньше бичевали, теперь так и пышут благостью.

О чем это говорит? О том, что статус и стабильная зарплата важнее убеждений. А также о том, что не так все хорошо с деньгами у «доминиканской парочки», как кому-то кажется. Или у вас есть другие варианты?

Проклятие года. Некий фронтмен малоизвестной группы «Три дня дождя» (не «Битлз» и даже не «Иванушки-Интернейшнл») заявил после концерта: «Мы больше в Архангельск – ни ногой». Считай, что проклял. Возмущение «мастера вокала» вызвало навязчивое требование зрителей спеть одну из песен их репертуара с интригующим названием «Отпускай» (кого и куда?). Видимо, по ней их только и узнают, из-за нее и купили отнюдь недешевые билеты в «М-33». Народу собралось аж 2000… можно представить, какие «сливки» сняли неблагодарные лабухи с нашего гостеприимного города, да еще урон нанесли (со злости пробили стену в гримерке). Такое, как правило, возвращается бумерангом.

Трагикомизм ситуации заключается в том, что база той группы располагается в Кызыле (столица Республики Тыва). По свидетельству главного редактора «Руснорда, это самое днище, в котором он побывал в течении своей долгой и разнообразной на впечатления жизни. Днище как в культурном, так и в социальном, экономическом, правовом и прочих планах. Если ему не верите, читайте повесть «Дождь в Париже» Романа Сенчина, который там родился.

Жертва года. И это опять кот (да еще в свой год). Однако безымянному котяре из поселка Савинский повезло больше, чем северодвинскому котомученнику Кузе, насмерть замордованному хозяевами. Этого подростки просто напоили водкой, по глупости выложив кадры в Интернет. Кот фыркал, ему было невкусно, но выжил.

Короче, просто повезло. Позже выяснилось, что те же юные балбесы давно держат в страхе половину людского населения поселка, туда даже полицейская комиссия ездила разбираться. Скандал с нехорошим националистическим душком был потушен в зародыше. Было ли похмелье у кота? Надо поинтересоваться у ветеринаров. К слову, мучителя Кузи небесная кара все-таки настигла – он погиб в зоне СВО, метнувшись туда добровольцем из мест заключения. Вот и не верь в провидение после такого…

Клоун года. И это Алексей Морозов. Драматург по образованию, некрополист по призванию (одно другому не помеха). В прошлом редактор самого либертарианского СМИ на территории патриархального Поморья. Позже пошел на прокорм в издания, так или иначе аффилированные с исполнительной властью, параллельно продолжая продвигать политику полной свободы (в том числе, сексуальной) в соцсетях. После ухода (увольнения?) полностью отдался вдумчивой тишине городских погостов, буквально выпав из инфополя.

И вот возвращение, причём под красные знамена. Богатырь Алеша всё лето яростно поливал желтой струей конкурентов коммунистов на осенних выборах, инфантильно огрызаясь на собственных критиков со своего закрытого профиля. Мало того, сам выдвинулся кандидатом от КПРФ по Ленскому району, введя своим гламурным видом местных пролетариев в состояние, близкое к ступору. Свой проигрыш объяснил… сломанными прямо на пороге избирательного участка очками, типа, сглазил кто-то. С таким номером только в стендапе выступать, чаевые обеспечены.

По мнению наших наблюдателей, любовь Морозова к красному цвету уйдет вместе с его работодателем-персеком. И то… за кладбищами пригляд нужен.

Куча года. Ее навалил молодой пуделек на форуме «Голос поколения» прямо перед стендом «Команды 29». Сразу вспоминаются строки известной песенки «Хорошо быть кисою, хорошо собакою…». Хозяин, как бы, ни при чем, а гражданская позиция лежит в центре зала…

Следующий год – Год Дракона, аж жуть берет. Берегите себя!