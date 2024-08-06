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Утраченные памятники Поморья. Проездная башня Николо-Корельского монастыря

На территории московского музея-заповедника «Коломенское» находится приглянувшаяся многим режиссёрам кино и телевидения для натурных съёмок деревянная башня. Её можно увидеть в фильмах «Андрей Рублёв», «Руслан и Людмила», «Тени исчезают в полдень» и др. Сюда она перевезена в 1933 году из основанного на берегу Никольского устья Северной Двины древнего (первое упоминание в 1419 году) Николо-Корельского монастыря, который перестраивался в 1691-1692 годах. Над его восточными воротами тогда было сооружено восьмигранное строение с шатром. Кроме этих ворот в музее «Коломенское» имеется ещё один спасённый объект деревянного зодчества поморского происхождения - домик Петра I, оказавшийся здесь в 1934 году. 

Разумеется, москвичи эти уникальные памятники не вернут. Но что мешает воссоздать их копии на родной земле в первозданном виде? 

И утраченное может стать вновь обретённым. 

Александр Чашев

***

Фото (около 1908 года) Воротной башни Николо-Корельского монастыря художника Владимира Плотникова (1866-1917).

 

15 сентябрь 09:00 | : Горячая тема / Культура

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