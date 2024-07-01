Архангельск. О домике царском замолвим слово

В номере газеты «Архангельск» от 21 июня 1908 года опубликована заметка анонимного автора о домике Петра I, построенного в 1702 году для царя во время его визита в Новодвинскую крепость и перенесенного в 1877 году из крепости в Архангельск.

Летом 1893 года в Архангельске отмечали 200-летие первого приезда Петра в город. Царский домик стал тогда центром праздничных событий. Войска местного гарнизона прошли парадом мимо памятного сооружения. На городском рейде выстроилась флотилия судов. Во время военного парада с судов прогремел салют. И как в наши дни (в день ВМФ) шло до глубокой ночи народное гулянье.

Отгремели залпы салюта 1893 года. И петровский домик начал приходить в запустение. Об этом и говорится в короткой заметке в газете «Архангельск» (приводится в начальной редакции, за исключением ятей и еров):

Домик Петра Великаго на Набережной содержится в таком виде, что прямо стыдно становится за русскаго человека. Нигде так не относятся к историческим памятникам, как у нас на Руси. Одна из бывших царских комнат в настоящее время прямо обращена в кабак. Здесь денно и нощно идет пьянство и гулко разносится скверная русская брань.

В 30-ее годы ХХ века архангельские власти приняли решение разобрать ветхое строение, но благодаря вмешательству архитектора Петра Барановского в 1934 году домик перенесен в Москву, где в 1936 собран с некоторыми архитектурными изменениями и с тех пор украшает музей-усадьбу «Коломенское».

Вот и подумалось: в Архангельске с 1914 года стоит одна из копий памятника Петра I скульптора М.М. Антокольского, установленного в 1903 году в Таганроге. Почему бы не возвести и копии домика царя в близком к первозданному виде на «родных» местах - в Новодвинской крепости и в Архангельске? Затраты на объекты не значительны, зато отдача от них в гордящемся славой Петра I городе велика. Пусть торжествует историческая справедливость. И доходы от туристов в частных и бюджетных карманах лишними не будут.

Александр Чашев