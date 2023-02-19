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В Северодвинске начинаются работы по спасению Николо-Корельского монастыря

    Консервационные и противоаварийные работы могут начать на объектах бывшего Николо-Корельского монастыря на территории оборонного завода «Севмаш» в 2023 году. Об этом шла речь на очередном заседании Совета благотворительного фонда по восстановлению и реставрации обители.

    Возглавил встречу председатель Совета фонда советник генерального директора Севмаша Владимир Сыродубов. Архангельскую епархию представили протоиерей Валерий Суворов, протоиерей Сергий Ермаков и исполнительный директор фонда священник Димитрий Апполинариев.

    На совещании рассмотрели макет комплекса монастырских зданий — некоторые из них нужно отреставрировать, а некоторые необходимо возвести. Макет сделали специалисты ведущей архитектурной школы России — Московского архитектурного института. Они вдохновлялись историческим видом монастыря, который был запечатлен на дореволюционных фотографиях.

    «Восстановить обитель в ее исторических границах невозможно, но приблизиться к тому виду, который был, реально, — отметил священник Димитрий Апполинариев. — На заседании мы рассмотрели не только макет, но и концепцию возрождения монастыря, дополненную с учетом прежних замечаний, и решили, что на ее основе можно заказывать проект реставрации. Техническое задание для проекта сформулировано, теперь можно обращаться к потенциальным исполнителям и запрашивать предварительные сметы, после чего будет принято окончательное решение».

    Отметим, что курируют возрождение обители ОАО «ПО «Севмаш» и правительство Архангельской области.

    ***

    Основателем Николо-Корельского монастыря, по преданию, был преподобный Евфимий Корельский. Устроила же монастырь новгородская Марфа «на гробех детей своих Онтона да Филикса». Осматривая владения своей матери, братья Антоний и Феликс утонули в Белом море.

    18 июня 1936 года у стен древнего монастыря высадился первый десант строителей будущего судостроительного завода, ныне ОАО «ПО «Севмаш». В монастыре разместились общежитие, отдел кадров стройки, комитет комсомола, почта, позднее - производственные мастерские, склады и служебные помещения, а в бывшем братском корпусе — швейная мастерская.

    В 1974 году постановлением Совмина РСФСР монастырь признан памятником архитектуры федерального значения. В 2005 году в галерее у северной стены Никольского собора был оборудован новый небольшой придел, который 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, был освящен во имя преподобного Евфимия и праведных Антония и Феликса Николо-Корельских.

    22 августа 2009 года в жизни монастыря произошло важнейшее событие — его посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершив всенощное бдение в Никольском соборе.

    В храме, который получил статус заводской церкви, регулярно совершаются богослужения. Для работников предприятия в монастыре совершаются таинства Крещения и Венчания. 

(по материалам Архангельской епархии)

01 июнь 09:09 | : Будни / Верую

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