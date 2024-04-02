В Северодвинске восстанавливают Николо-Корельский монастырь

Работы по восстановлению строений Николо-Корельского монастыря начались в Северодвинске, сообщила пресс-служба Севмашпредприятия, на территории которого располагается архитектурный комплекс.

«Началось проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ церкви, колокольни и соединительной галереи», — рассказали в пресс-службе оборонного предприятия.

Восстановлением обители занимаются специалисты Ярославской художественной мастерской по разработанной ими проектной документации. Работы будут проводиться до сентября 2024 года.

Специалисты планируют выполнить укрытие над соединительной галереей, укрепление кружалами арочных сводов галереи, ремонт кровли церкви с трапезной и колокольней, установку маяков для мониторинга несущих конструкций.

Исполнительный директор Фонда по реставрации и восстановлению Николо-Корельского монастыря священник Дмитрий Апполинариев отметил: «Проведение работ стало возможно благодаря оказанной благотворительной помощи Севмаша, ПАО "ПСБ", ПАО "ВТБ", АО "КМП", АО "КЗСК", АО "Концерн НПП "Салют", а также физических лиц. Сбор средств продолжаем, впереди много работы по восстановлению одного из древнейших каменных монастырских сооружений на Русском Севере».

В мае-июле 2024 года планируется выполнение инженерных изысканий в сфере геологии и геодезия на территории монастыря для разработки проекта реставрации комплекса зданий.

Каждый желающий может внести свою лепту в возрождение древней обители. Перевести пожертвования можно, пройдя по ссылке — https://qr.nspk.ru/AS1A000VPGLRF4K2875A5K81DCSN0TVH?type=01&bank=100000000111&crc=A493.

Николо-Корельский мужской монастырь основан на рубеже XIV - XV веков. Каменный храмовый комплекс был построен в XVII веке. В 1920 году монастырь закрыли, а его помещения отдали под размещение «Колонии дефективных детей», позднее — сельскохозяйственной коммуны «Искра». В 1936 году у его стен начали строить судостроительный завод. В помещениях монастыря разместились общежитие, комитет комсомола, позднее — мастерские и служебные помещения. В 1974 году монастырь признан памятником архитектуры федерального значения. В 1998 году у стен Никольского храма впервые за десятилетия было проведено богослужение. 22 августа 2009 года в жизни монастыря произошло важнейшее событие — его посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершив всенощное бдение в Никольском соборе.