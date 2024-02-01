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Все под контролем. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья занимались не только стратегическим планированием, но и переделали кучу важных повседневных дел. Об этом в нашем кратком обзоре.

Депутат Сергей Сметанин взял под свой контроль капитальный ремонт спорткомплекса в поселке Гидролизный Маймаксанского округа.

Место знаковое – в этом здании расположен единственный спортзал, специально оборудованный под тренировки флорболистов, вида спорта, в котором архангелогородцы добились значительных успехов.

При этом состояние всего сооружения, мягко говоря, оставляет желать лучшего. О чем не раз говорили местные жители, в том числе, на встрече с градоначальником областной столиы. И Дмитрий Морев их услышал.

Сергей Сметанин:

Подрядчик приступил к капитальному ремонту здания. Уже установлены строительные леса, демонтирован козырек здания, начали восстановление кирпичной кладки. Кроме этого, необходимо укрепить здание. Исполнитель работ также занимается этим вопросом. … Посещая различные объекты в своем округе, всегда обращаю внимание на состояние зданий, потребность учреждений. Вместе с жителями округа, коллегами по депутатскому корпусу ход ремонтных работ будем держать на особом контроле. 

Добавим, что капитальный ремонт здания спортивной школы в вышеуказанном поселке осуществляется благодаря реализации президентских нацпроектов – «Образование» и «Демография».

Город приступил к серьезному обновлению дорожной инфраструктуры, на что из областного бюджета выделено 865 млн рублей. Эти деньги направлены на строительство дороги по ул. Карпогорской от ул. Октябрят до пр. Московский и обустройство автомобильных проездов к мега-школе в Майской Горке. Подрядчик уже приступил к работам мульчированию (снятию поверхностного слоя почвы) и выторфовке. В связи началом строительства перекрыто движение от ул.Октябрят до ул.Галушина.

Проект контролируется на уровне регионального правительства… но и городские депутаты не отстают.

Сергей Чанчиков:

- Строительство дороги очень важно для всего округа Майская горка. С ним синхронизировано устройство подъездов к школе №7, кроме того здесь будет построен новый универсальный ФОК и продолжится строительство жилья, в том числе и социального. Наша задача, как депутатов городской Думы, проконтролировать сроки выполнения работ. Подрядчик надёжный, он себя показал на строительстве нового участка проспекта Московский. Поэтому есть уверенность, что дорога будет сдана в срок.

Депутат Владислав Виривский держит под контролем ситуация с со стоянкой большегрузов в районе улицы Петрова, где вот-вот появятся соответствующие запрещающие знаки. Его прямая речь:

- Мы не раз получали от людей негативные комментарии по ситуации на улице Александра Петрова. Припаркованные фуры затрудняют движение пешеходов. Уже в этом месяце на этом участке запретят парковаться автомобилям и установят соответствующие знаки. Что важно, как уже выразился глава Архангельска Дмитрий Морев, частая причина такого скопления машин - несвоевременное получение пропуска для стоянки. Рядом есть свободная территория для остановки большегрузов. Мы слышим людей и при наличии возможности всегда принимаем решение в пользу удобства граждан! 

В ближайшее время ждем реакции городских парламентариев на отключение тепла в центре Архангельска. С подробным анализом ситуации – как с этим жить и чего ждать в дальнейшем. 

Не подведите! 

06 апрель 12:12 | : Горячая тема / Политика

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