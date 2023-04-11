Здание Морвокзала в Архангельске перешло в надежные частные руки

О передаче здания МРВ собственнику сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев:

- В городе есть знаковые и всеми любимые исторические здания, которые, безусловно, хочется сохранить. У МРВ долгое время не было рачительного хозяина. Не утихали разговоры о предназначении столь важного объекта. Я рад, что у здания появился собственник, который вдохнет в него новую жизнь и главное – сохранит в процессе реконструкции его первоначальный облик.

Представитель нового собственника подтвердил, что знаковое для столицы Поморья здание ожидает ремонт и обновление. При этом сохранятся основные функции и предприятия – ресторан (возможно с привычным названием «Север»), кафе, офисы, деловое пространство. Сам облик здания не изменится.

Источники редакции в городской администрации подтвердили информацию, что собственников здания стал бизнесмен Дмитрий Симаков. Ему также принадлежат «Пеликан», типография «Правда Севера» и ряд торговых предприятий.