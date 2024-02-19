Новый дом на старом месте. Депутаты АрхГорДумы обсудили стратегию расселения ветхого жилья

В Архангельской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры под руководством Дениса Лапина. В работе комиссии приняли участие председатель городской Думы Иван Воронцов, заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский и депутаты: Ксения Корюкина, Виктор Сельков, Юлия Чудакова, Александр Назаренко, Михаил Иванов, Мария Харченко, Сергей Сорокин и Владислав Грачев. В заседании также приняли участие представители городской Администрации: Елена Писаренко, директор департамента градостроительства, Алексей Ганущенко, директор департамента городского хозяйства, Ольга Худякова, заместитель директора департамента городского хозяйства, Максим Шемелин, и.о. директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Кроме этого, в заседании приняли участие представители ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» Константин Антипин, начальник отдела организации капитального строительства, и Александр Скорик, начальник отдела подготовки производства.

Председатель комиссии Денис Лапин обозначил тему заседания – переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. «Много вопросов от горожан поступает, в том числе, по качеству домов на ул. Цигломенской, давайте также разберем данную проблему», - обратился к участникам Денис Викторович.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории ГО «Город Архангельск» реализуются мероприятия адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». В рамках программы планировалось расселить 352 многоквартирных жилых дома (порядка 9,4 тыс.чел.).

Как рассказала Ольга Худякова, в 2021 году по заказу ГУКС построено 4 жилых дома, путем выплаты денежной компенсации собственникам за изымаемые жилые помещения в 2021 году расселено 192 жилых помещения. В 2022 году уже расселено 766 жилых помещений с помощью выплаты денежной компенсации, а в 2023 году получилось расселить 132 жилых помещения за счет данных компенсаций.

В 2022 году на территории города построено 6 многоквартирных домов. В четвертом квартале 2023 года сданы в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов по ул. Цигломенской и один дом по ул. Карпогорской.

Два многоквартирных дома по ул. Воронина будут сданы в эксплуатацию в этом году.

Денис Лапин задал вопрос по дальнейшим планам продления данной программы.

По словам Алексея Ганущенко, городская Администрация планирует необходимые мероприятия, идет подготовительная работа по выбору земельных участков, формированию списков граждан для переселения, но полной уверенности по продлению программы нет. «Мы ждем окончания текущего этапа и всей программы, и только тогда появится информация, будет ли продолжена она с 2025 года. Тем не менее, городские власти проводят весь цикл работ, чтобы при ее возможном продлении у нас было всё подготовлено. Мы на это рассчитываем», - рассказал директор департамента.

Немаловажную проблему подняли депутаты и по выбору определенных мест постройки домов для расселения.

«Сегодня получается, что людей из Северного округа, Маймаксы, центра города, отправляют в новые дома либо в Цигломень, либо в Майскую горку, либо в район Нового поселка и еще дальше. При этом не учитываются такие моменты, что люди прожили всю жизнь на определенном месте, водят детей в детские сады и школы, навещают и помогают родителям и родственникам. И их просят переезжать в другой округ. Давайте при планировании нового этапа программы постараемся избежать такие ошибки - подойти более равномерно к выбору земельных участков для строительства новых домов. Чтобы люди из Северного округа смогли остаться в своем округе, но в новой квартире, люди из Маймаксы не переезжали на десятки километров в Цигломень и т.д. Тогда и мы, как городские власти, можем развивать более равномерно городские территории, и сами жители нам скажут огромное спасибо в этом вопросе», - обратился к представителям городской Администрации председатель городской Думы Иван Воронцов.

По работе управляющих компаний в новых домах для переселенцев высказался участник заседания, председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Михаил Иванов:

- Один из ключевых моментов в этом вопросе - контроль за объектами строительства после приемки и введения их в эксплуатацию. Как обеспечить безопасность и качество жилья для наших граждан? Решением возникающих вопросов занимаются управляющие компании, а запросы формирует председатель совета дома. После письменного обращения управляющей компании в управление капитального строительства проводится рассмотрение по существу.

Также обсудили вопрос приемки придомовой территории. Часто возникают вопросы о гарантийных обязательствах подрядчика. Срок гарантии составляет 5 лет, в течение которых управляющая компания может обратиться к застройщику с просьбой устранить выявленные недостатки. За прошедший год поступило и обработано более 400 обращений граждан.

Народные избранники более подробно остановились на многоквартирных домах по ул. Цигломенской и тех проблемах, которые обозначили жители.

Владимир Хотеновский обозначил тему переселения людей в порядке очереди. «Если человек, который должен по данной программе вселиться, но по разным причинам отказывается, то можно ли предложить данную квартиру другому гражданину, стоящему в порядке очереди на получение квартиры?»

«К сожалению, программа рассчитана так, что мы расселяем конкретные дома и передать квартиры кому-либо с других адресов нельзя. Даже если человек отказывается, то он может приватизировать жилье и продать его на вторичном жилье. Таким образом, улучшаются его условия по проживанию », - отметил Алексей Ганущенко.

Как пояснили Ольга Худякова и Алексей Ганущенко, все шесть домов по ул. Цигломенской приняты и идет процесс заселения, но пока есть согласие на въезд только у половины новых нанимателей. Остальных не устраивает качество квартир и локация расположения.

Александр Назаренко рассказал, что ему пишут граждане с просьбой помочь с теми замечаниями, которые есть в новых квартирах по ул. Цигломенской: «Жильцы фиксируют плесень на стенах, разбухшие косяки от влаги, отвалившиеся обои и т.д. Эти проблемы кто фиксирует и как они решаются?»

Представители ГУКС рассказали, что по каждому обращению новосела проводится проверка совместно с подрядчиком. «Есть гарантия 5 лет на дома, все замечания фиксируются, проводится проверка. Причины их образования различные, есть и вина самих жителей (не проветривают своевременно помещение, не соблюдают комнатный температурный режим). Тем не менее, обращения от граждан есть, но все они решаются в рамках гарантийных обязательств строителей-подрядчиков. Если уже в домах работает управляющая компания, то через нее жители составляют претензионные письма, и идет работа с застройщиком», - ответили Константин Антипин и Александр Скорик.

Резюмировал итоги заседания председатель комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры Денис Лапин:

- Сегодня мы обозначили ряд конкретных проблем. Депутаты приняли решение организовать рабочую поездку, посмотреть квартиры в домах по ул. Цигломенской, пообщаться с жителями, а также посмотреть, в какой стадии возведения находятся дома по ул. Воронина. Ситуацию держим на контроле.