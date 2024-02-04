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«Мне повезло родиться 23 февраля». Разговор за жизнь с Иваном Воронцовым

Политиками, как известно, не рождаются. Это длинный путь, который лучше начать как можно раньше (было бы желание). Не зря в последнее время школьные экскурсии стоят в очереди на посещение закулисья российского парламентаризма.

Ещё нужны конкретные примеры успеха на этом многотрудном поприще. Один из них сидит передо мной. Иван Воронцов – председатель Архангельской городской Думы в этом созыве и одновременно секретарь городского отделения партии «Единая Россия». В 43 года! И этот путь не был усыпан розами… разве что, их шипами.

Рос без отца в самой простой архангельской семье. Мама – стюардесса, после рождения сына перешла в диспетчерскую аэропорта. Дед – кочегар, начинал работать в море, но с возрастом перешёл в кочегарку при больнице. Бабушка – дворник. И это всё в 80-х… прямо скажем – небогато. В смысле достатка.

Но воспоминания о детстве добрые, красивые. Ведь главное – любовь в семье, самый ценный урок на всю жизнь. Спрашиваю у собеседника о самом ярком впечатлении детства, с которого начинался Ваня Воронцов как маленькая, но личность.

 - В нашей небогатой даже по советским меркам семье главным «шиком» был катер. Самый простой, почти самодельный. И каждое лето с дедом то на рыбалку, то по грибы. Кругом вода, я из катера смотрю на просторы Северной Двины. А ещё звуковое воспоминание – просыпался под гимн Советского Союза, семья вставала рано. До сих пор при первых аккордах мурашки по телу.

- С такими впечатлениями прямой путь в мореходку.

- Что я и сделал. Кроме того, ещё в школе увлёкся греблей на байдарке и это осталось на всю жизнь. Спорт очень дисциплинирует, приучает к системной работе.

- Наверное, отличником были, пионером?

- Хорошистом. В пионеры успел только на один год, даже толком не прочувствовал, хотя был знаменосцем. Но учиться старался хорошо. Я ведь первый в нашей семье с серьёзным образованием. Мама вечернюю заканчивала уже работая, у дедушки с бабушкой по несколько классов на двоих… дети войны.

- Мне почему-то кажется, что вы уже в школе стали активистом.

- Так и было, даже старостой класса выбрали. А там и успеваемость поднялась, ответственность за всё, спасибо гребле.

А происходило это всё в те самые 90-е, денег семье Воронцовых катастрофически не хватало…

- Но тут помогла классная руководительница. Поручила мне делать тесты, опрос общественного мнения, и за это платила какие-то деньги. И мной в семье гордились, я всегда очень этого хотел.

Дальше в жизни юного Воронцова была «Орешка», учёба на моториста. Но душа уже лежала к спорту, поэтому поступил на спортфак ПГУ, звание кандидата в мастера было тому подспорьем. Но на вечернее отделение, жизнь заставляла параллельно зарабатывать.

- Я был крепким парнем, поэтому без проблем устроился в «Титан-Щит», на тот момент крупнейшее в городе охранное предприятие. Много где пришлось поработать, например, в популярном в те годы ресторане «Кардинал», который посещали успешные, даже знаковые люди. И как-то стал задумываться о дальнейшем пути. А вообще, кем только не работал, даже дворником в детском саду по стопам своей бабушки (улыбается). Лишь бы деньги в дом нести, никакого труда не стыжусь.

На третьем курсе Воронцов понимает, что уже не хочет быть школьным физруком, в этой профессии путь вверх очень ограничен. И поступает в том же ПГУ на отделение «Государственное и муниципальное управление». Учёба платная как второе высшее образование. Соответственно, работать приходилось ещё больше, кроме себя самого рассчитывать не на кого.

Параллельно пришёл первый политический опыт. Работая в охране гостинцы «Двина», к нему пригляделся Дмитрий Кирилин, ставленник «Титана», собирающийся в депутаты городской Думы, и пригласил в свою избирательную команду. Тогда был популярен метод работы с электоратом «от двери к двери», тоже отличный опыт для человека с здоровыми амбициями.

Позже случился неудачный опыт (а у кого он не бывает). С приятелем открыли бизнес по продаже импортной одежды. Начали хорошо, но попали под кризис-2008, тот самый, американский ипотечный с валютным обвалом. И как у многих – претензии банков, наезды коллекторов, квартира в залоге, перспектива банкротства, расшатанная нервная система. А ведь нет ещё и 30-ти.

- Особенно неприятно было видеть, как отваливаются вчерашние якобы друзья. Зато остаются самые преданные, вот такая переоценка человеческих отношений. Я сразу сказал наезжающим – все споры только через суд, никаких «разборок по понятиям». А из депрессии помог выйти опять же спорт. Хотя бы морально.

В 2009-м Иван Воронцов получает предложение возглавить областную Федерацию гребли, во что уходит с головой, реализуя свои организаторские способности. Предварительный итог этой работы (бросать не собирается) – воспитаны более десяти мастеров спорта.

- А ещё мы выиграли Майскую эстафету. Представляете, гребцы победили в беге! Наша федерация считается лучшей в СЗФО, мы первые получили президентский грант на развитие гребли, поэтому занятия проводятся бесплатно. Ну и техническая база соответствующая.

Тут самое время переходить к политике, и я спрашиваю про школьные экскурсии.

- Школьники ладно, к нам детсадовцы приходят. Один мальчик прямо сказал – хочу быть депутатом.

Я услышанное переношу на своё детство. Нам, советским школьникам, депутаты казались теми же космонавтами, только сложнее в них попасть. И деятельность абсолютно непонятная, почти секретная. Но и драйва никакого, никаких дискуссий, споров, все голосуют единогласно, что вы хотите от однопартийной системы?! А уж заглянуть в закулисье Верховного Совета было сложнее, чем попасть в гримёрную «Таганки», посмотреть на живого Высоцкого.

- И что вы рассказываете молодёжи о депутатстве?

- Объясняю, что это тоже работа. Именно работа, для большинства бесплатная. Но благодарная, заметил, в последние годы избиратели чаще стали говорить спасибо за конкретные дела, а не только предъявлять претензии.

- И что молодым экскурсантам интересно, депутатские зарплаты?

- Буквально всё. Прежде всего, интересует сам процесс принятия законов. Путь к этой деятельности. И взрослых тоже, мы не зря с этого года начали прямую трансляцию сессий. Я же стараюсь в общении с ними снять негативный налёт с понятия «аппаратчик». Без них государство не может нормально функционировать.

Спикер, партийный секретарь, председатель спортфедерации... Интересуюсь, как удаётся совмещать такие разные ипостаси.

- Это всё разные роли. По динамике, но не по мере ответственности. Приходится перестраиваться.

- В прошлом созыве вы были руководителем фракции («Единая Россия»). Теперь руководите всем действием, можно сказать – кормчий, совсем другой функционал. Вот вы сказали о роли… не трудно постоянно брать слово и выступать? В моём представлении, это сродни актёрской профессии.

- Честно, я получаю удовольствие от выступления. Конечно, волнуюсь каждый раз, иногда сомневаюсь… я вообще не идеален.

- Спикер и глава фракции – большая разница в функционале и нагрузке?

- Быть председателем Думы – совсем другое ощущение. Это как из старшего матроса перейти в штурманы, который ведёт весь корабль.

- Представляю эту нагрузку… Как рекласируете?

- Снимаю усталость движением. Вообще люблю ходить, вот к вам на встречу пришёл пешком. И город лучше виден, чем из окна автомобиля, идя по нему, подмечаю нюансы, недоделки, что-то записываю. Так что встретить меня на улице для избирателей не проблема, я открыт в общении (улыбается). Но главный для меня отдых – это общение с семьёй, и ежедневное, и поездки на отдых. Мы очень дружные.

Тут я вспоминаю осеннее обсуждение нового состава городского парламента. В котором много новых лиц и фамилий, в том числе, в превалирующей численным составом «Единой России». Спрашиваю, хорошо это или плохо.

- Прямо скажу – пришла будущая политическая элита Архангельска, с которой я ранее работал как секретарь городского отделения партии, у которой, к слову, 8 общественных приёмных в городе. Мне члены фракции доверяют, не первый день знакомы и уже работали вместе, я доверяю им. Но считаю, что долгое депутатство вредит делу, и глаз замыливается, а кто-то бронзоветь начинает, что избиратель моментально чувствует. Депутат должен пропускать людскую боль через себя, только тогда к нему будет доверие. Вот Михаил Орлов всерьёз взялся за проблемы маломобильных граждан, доступной среды. Хотя, казалось, по профессиональной специфике совсем не его тема.

Я встрепенулся, зато это очень моя тема… надо будет персонально пообщаться.

- Тем не менее, - говорю, - критики в соцсетях хотя отбавляй. Не обижает?

- Нисколько. Тем более, что негатив идёт от одних и тех же, невооружённым глазом видно. Ну, такие люди… самоутверждаются через огульную критику даже на фоне нашей открытости. Знаете количество сторонников «Единой России»? Более 3000 человек. Вот это конкретика.

- Про ходьбу и семью поговорили. А что ещё в плане отдыха?

- Слушать хорошую музыку. Люблю смотреть новости по телевизору, а не только читать в интернете. А ещё кино, особенно историческое, масштабное, в том числе, про жизнь в СССР. Впрочем, здесь я вряд ли оригинален. И очень люблю Новый год и всё с ним связанное.

- Самое приятное чувство?

- Удовлетворённость от прожитого дня, когда вечером прокручиваешь в голове все события.

- У вас на днях 43-й день рождения. Который всегда выпадает на выходной день… повезло.

- Я тоже считаю, что мне повезло родиться 23 февраля. Был период, когда этот день был обычным, рабочим, и было немножко обидно. Я в армии не служил, так как единственный сын и опора у мамы и не подлежал призыву, но через это чувствую свою личную сопричастность с Днём защитника Отечества.

- С чем вас и поздравляем. Надеюсь, это наша не последняя очная встреча, обо много ещё не поговорили.

- Естественно.

Беседовал Леонид Черток


23 февраль 09:13 | : Горячая тема / Политика

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