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Вселенная Баха. Memento mori…

Если жизнь не удается тебе, […] знай, что удастся смерть.

Ф.Ницше

Человек охотно рассуждает обо всём, что касается жизни. О смерти говорить и думать не очень принято. Потому во многих культурах упоминание смерти — табу. Меж тем в религиозных учениях данная тема занимает одно из центральных мест. 

Иоганн Себастьян Бах будучи глубоко верующим, воцерковленным человеком размышлял в создаваемой музыке о неизбежности конца земного пути, которую надо понять и принять; о жизни как переходе за грань смерти, за «порог», за которым есть только свет и любовь. Не о вечном покое говорит музыка гения, о продолжении. И нет в ней, в отличие от сочинений многих композиторов панического страха, ужаса, а есть мудрое спокойствие человека, достойно завершающего земную жизнь. 

К посту приложены небольшие произведения Баха. Тот случай, когда великое содержится в малом. 

BWV 478 - Komm, süsser Tod (Приди, сладкая смерть

BWV 643 - Alle Menschen Mussen sterben (Все мы смертны)

BWV 73 - Herr, wie du willst, so schick's mit mir (Господи, как ты хочешь, так пусть это будет сделано со мной)

BWV 667 - Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (Приди, Бог творец, Святой Дух)

Разумеется, «помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела».

Александр Чашев

***

Предыдущий текст из цикла «Вселенная Баха»: https://rusnord.ru/hot/59593-vselennaja-baha-organnaja-knizhechka.html 

 

11 июнь 09:00 | : Горячая тема / Культура

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