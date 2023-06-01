Вселенная Баха. Концерт для скрипки и струнных

В шестидесятых-семидесятых годах прошлого века эта мелодия звучала в передаче Всесоюзного радио «В рабочий полдень». Зачитывались письма какого-нибудь бригадира уральских сталеваров или звеньевой узбекских хлопководов, в которых они просили поставить для своих коллективов музыку в исполнении Давида Ойстраха. Диктор торжественно объявлял: «Иоганн Себастьян Бах. Концерт для скрипки и струнных, Аллегро модерато. Солист – народный артист СССР, лауреат Ленинской премии (о Сталинской уже не говорили) Давид Фёдорович Ойстрах». Звучала чудесная музыка.

Скрипичные концерты Баха состоят из двух концертов для одной скрипки и струнных и одного концерта для двух скрипок и струнных. В каталог произведений Баха они включены под номерами BWV 1041 - BWV 1043.

О времени написания концерта для скрипки с оркестром ля минор BWV 1041 спорят баховеды: то ли в Кетене в 1717-23 годах сочинил Бах, или в Лейпциге в 1729 году? Единственный сохранившийся набор партий, скопированный с ныне утраченной партитуры или черновика, датируется около 1730 года.

Концерт состоит из трёх частей. Наиболее популярной у музыкантов и слушателей является первая часть - Allegro moderato, ля минор. К тексту приложены записи трёх её исполнений.

На первой солирует молодой (2001 г.р.) шведский скрипач Даниэль Лозакович, родившийся в семье иммигрантов — белоруса и киргизки.

На второй импровизирует на электрогитаре американский неоклассический виртуоз Дэн Мумм (Dan Mumm).

На третьей, чёрно-белой, из советских времён играет Давид Ойстрах.

Дирижёру Леопольду Стоковскому (1882-1977) принадлежат слова: «Не обязательно понимать музыку, но необходимо, чтобы она доставляла наслаждение».

Наслаждаемся.

Александр Чашев

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Предыдущий текст из цикла «Вселенная Баха»: https://rusnord.ru/hot/60080-vselennaja-baha-tokkata-i-fuga-re-minor-bwv-565.html