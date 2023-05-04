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Песни без слов. Дзё Хисаиси

Написанное в 1889 году стихотворение Редьярда Киплинга начинается словами: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут». Прошло более ста лет и точек соприкосновения и взаимопроникновения двух несхожих ещё недавно миров становится всё больше. Находятся они и в музыке.  

Один из самых известных и влиятельных композиторов Японии Дзё Хисаиси (англ. Joe Hisaishi, 1950 г.р.) пишет музыку в стиле, получившем во второй половине прошлого века название «минимализм».

Справочно

Минимализм в музыке — метод композиции на основе простейших звуковысотных и ритмических ячеек — «паттернов»В ходе развёртывания композиции эти паттерны многократно повторяются и незначительно варьируются. Современные минималисты считают себя прямыми наследниками Баха с его повторяющимися гармониками. 

К минимализму японский музыкант пришёл не сразу. В одном интервью он вспоминал: «В студенческие годы, когда я был увлечён современной музыкой, я пытался писать свои произведения, противопоставляя их классическим, отрицая их. Но теперь всё по-другому. Сейчас я сочиняю, осознавая, что я сам являюсь продолжением классической музыки».

Лёгкая и светлая, наполненная чувствами и смыслами музыка Дзё Хисаиси успокаивает и наполняет энергией, вызывает воспоминания и вдохновляет, делает слушателя чуть лучше. 

На протяжении долгой творческой карьеры композитор создал множество саундтреков для аниме, мультфильмов, кино, компьютерных игр и телевидения, выпустил 15 сольных альбомов, совершил множество турне с Новым японским симфоническим оркестром, неоднократно выступал и записывался с лучшими зарубежными оркестрами. 

Музыка японского композитора стала всемирным достоянием. Сошли с мест Запад и Восток.

Александр Чашев

***

Предыдущий текст из цикла «Песни без слов»:  https://rusnord.ru/hot/59755-pesni-bez-slov-jiruma.html  

 

18 июнь 09:07 | : Горячая тема / Культура

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