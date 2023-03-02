Песни без слов. Йирума

Как не располагай семь нот и полутона между ними, число вариаций ограничено. И потому для создания новых музыкальных, оригинальных произведений необходимы упорный труд и талант. Если работа в тягость, а дар отсутствует, можно позаимствовать музыку у других, выдав похищенное за своё. Возможно, потому историю музыкальной индустрии иногда сравнивают с запутанной генеалогией краж.

Разумеется, «тащить» лучше у давно почивших классиков – они в суд не обратятся. Увы, механизм «заимствований» давно отработан. Тем любопытнее проявления абсурда, «обратного плагиата», когда в сети с подачи невежественных «меломанов» авторами сочинённых в конце XX - начале XXI веков мелодий «назначаются» композиторы минувших столетий. Именно такая участь выпала распространяемой в сети композиции с надуманными, ошибочными названиями, в числе которых встречаются: «Музыка ангелов», «Радость», «Соната/Симфония № 6» и др. Сочинил мелодию якобы Вольфганг Амадей Моцарт.

Речь идёт о пьесе «River flows in you» (Река течёт в тебе). Её создателем является южнокорейский фортепианный романтик Йирума (Yiruma), музыку которого именуют современной классикой.

Родился композитор в 1978 году в Сеуле. Его настоящее имя - Ли Рума. Выбранный им творческий псевдоним «Йирума» в переводе с корейского означает «я достигну». В пять лет Ли Рума начал играть на фортепиано. В музыкальной школе, куда отвели его родители, посетовали, что слишком талантливого ребёнка надо учить в каком-то другом месте. Так, в 11 лет Йирума оказался в международной лондонской музыкальной школе для одарённых детей. В 1997 году поступил в лондонский музыкальный Королевский колледж, закончив его в 2001 году уже известным, популярным композитором и пианистом.

Именно в 2001 году композиция «River Flows In You» впервые появилась в альбоме «First Love» (Первая любовь), став узнаваемой с первых нот «визитной карточкой» Йирумы.

С тех пор корейский творец создал множество других прекрасных произведений, исполняемых им как в сольных, так и сопровождаемых оркестрами представлениях на лучших мировых площадках.

Музыку трудно объяснить словами. О её высшем предназначении замечательно сказал русский композитор и музыкальный критик А.Н.Серов (1820-1871): «Если бы всё, что происходит в душе человека, можно было бы передать словами, музыки не было бы на свете».

Слава творцам, она есть!

К тексту приложены записи пьесы Йирумы «River flows in you» (Река течёт в тебе) в исполнении автора и оркестра, а также композиции «Kiss The Rain» (Целуй дождь), «Maybe» (Может быть) и «Indiqo» (Игдиго – разновидность синего цвета).

Александр Чашев

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