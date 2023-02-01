Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Песни без слов. Янни

«Музыка - это невероятно прямой язык, не нуждающийся в поиске объяснений и логики»

 Янни Хрисомаллис

Греческая земля дала миру множество композиторов, творящих в жанре инструментальной музыки. В предыдущих текстах цикла «Песни без слов» говорилось о музыке Вангелиса, Сфириса и Скарулиса. Сегодня хотелось бы познакомить с творчеством ещё одного выходца из Греции. 

Его имя – Янни Хрисомаллис (англ. Yanni Hrisomallis). Композитор, мультиинструменталист. Работает в стиле нью - эйдж под псевдонимом Yanni. Родился в 1954 году в греческом городе Каламата. Под влиянием родителей в 6 лет освоил игру на фортепиано. И забросил неинтересное тогда ему занятие. Увлёкся спортом и даже был рекордсменом страны по плаванию. К музыке вновь пришёл после поступления в университет Миннесоты в США. При этом не умел читать ноты. Пришлось ему разработать собственную система ритма и нотной грамоты, по которой до сих пор исполняет и сочиняет музыку. 

Став суперизвестным, обладателем высших музыкальных наград, таких как Grammy, контрактов на годы вперёд с лучшими залами и площадками мира и гарантированными для них аншлагами, композитор-самоучка в одном из интервью сказал: «Сегодня я очень рад, что никогда не учился музыке. Потому что я не имею понятия того, какой она должна быть. Музыка – это вода, она может принимать любую форму. Конечно, хорошо, когда есть учитель. Но, в любом случае, придет время, когда учителю нужно уйти, и вы останетесь один на один с инструментом. И вот это – тот самый момент, когда вам нужно создавать что-то новое, то, чего еще никто не делал. И мне кажется, что большинство музыкальных школ в мире не могут научить создавать свою музыку». 

Отдавая должное классическим канонам, композитор создаёт совершенные, удивительной чистоты мелодии. Его стиль разнообразен - в каждой композиции, наделённой глубокими и яркими чувствами, можно услышать гамму интересных совмещений классической и популярной музыки запада и востока, джаза и фолка, национальных инструментов и царящего на сцене синтезированного фортепиано.  

Взявший более 30 лет назад интервью у начинающего композитора и музыканта известный тележурналист Ларри Кинг прозорливо отметил, что перед ним «движущая сила современной инструментальной музыки».

В чём секрет творчества и успеха Янни? 

Один из вариантов ответа дал сам композитор: ««Моя цель — это соединиться с людьми эмоционально. Я беру опыт жизни и воплощаю это в своей музыке, моя цель состоит в том, чтобы разделять свои эмоции со слушателем, но я также хочу позволить слушателю взять эту музыку себе и сделать ее своей. И единственный путь, чтобы люди были полностью связаны с ней и могли наслаждаться, — это когда она что-то значит в их жизни».

Насладимся музыкой маэстро Янни. 

Александр Чашев

***

Предыдущий текст из цикла «Песни без слов»: https://rusnord.ru/hot/58492-pesni-bez-slov-ingvi-malmstin.html 

26 февраль 09:00 | : Горячая тема / Культура

Главные новости


Коротко, но четко. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Дожить до приказа. Из книги «Гвардии Черток»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (276)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20