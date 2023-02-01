Песни без слов. Янни

«Музыка - это невероятно прямой язык, не нуждающийся в поиске объяснений и логики»

Янни Хрисомаллис

Греческая земля дала миру множество композиторов, творящих в жанре инструментальной музыки. В предыдущих текстах цикла «Песни без слов» говорилось о музыке Вангелиса, Сфириса и Скарулиса. Сегодня хотелось бы познакомить с творчеством ещё одного выходца из Греции.

Его имя – Янни Хрисомаллис (англ. Yanni Hrisomallis). Композитор, мультиинструменталист. Работает в стиле нью - эйдж под псевдонимом Yanni. Родился в 1954 году в греческом городе Каламата. Под влиянием родителей в 6 лет освоил игру на фортепиано. И забросил неинтересное тогда ему занятие. Увлёкся спортом и даже был рекордсменом страны по плаванию. К музыке вновь пришёл после поступления в университет Миннесоты в США. При этом не умел читать ноты. Пришлось ему разработать собственную система ритма и нотной грамоты, по которой до сих пор исполняет и сочиняет музыку.

Став суперизвестным, обладателем высших музыкальных наград, таких как Grammy, контрактов на годы вперёд с лучшими залами и площадками мира и гарантированными для них аншлагами, композитор-самоучка в одном из интервью сказал: «Сегодня я очень рад, что никогда не учился музыке. Потому что я не имею понятия того, какой она должна быть. Музыка – это вода, она может принимать любую форму. Конечно, хорошо, когда есть учитель. Но, в любом случае, придет время, когда учителю нужно уйти, и вы останетесь один на один с инструментом. И вот это – тот самый момент, когда вам нужно создавать что-то новое, то, чего еще никто не делал. И мне кажется, что большинство музыкальных школ в мире не могут научить создавать свою музыку».

Отдавая должное классическим канонам, композитор создаёт совершенные, удивительной чистоты мелодии. Его стиль разнообразен - в каждой композиции, наделённой глубокими и яркими чувствами, можно услышать гамму интересных совмещений классической и популярной музыки запада и востока, джаза и фолка, национальных инструментов и царящего на сцене синтезированного фортепиано.

Взявший более 30 лет назад интервью у начинающего композитора и музыканта известный тележурналист Ларри Кинг прозорливо отметил, что перед ним «движущая сила современной инструментальной музыки».

В чём секрет творчества и успеха Янни?

Один из вариантов ответа дал сам композитор: ««Моя цель — это соединиться с людьми эмоционально. Я беру опыт жизни и воплощаю это в своей музыке, моя цель состоит в том, чтобы разделять свои эмоции со слушателем, но я также хочу позволить слушателю взять эту музыку себе и сделать ее своей. И единственный путь, чтобы люди были полностью связаны с ней и могли наслаждаться, — это когда она что-то значит в их жизни».

Насладимся музыкой маэстро Янни.

Александр Чашев

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