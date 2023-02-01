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Песни без слов. Ингви Мальмстин

В годы «перестройки» в СССР потянулись музыканты из западных стран. В конце 1988 года среди почитателей рок-музыки разошёлся слух о возможных гастролях шведского виртуоза игры на электрогитаре, включенного в список десяти лучших в мире, композитора, мультиинструменталиста, одного из основоположников неоклассического метала и популяризаторов техники «Свип» Ингви Мальмстина (англ. Yngwie Malmsteen). Разговоры «подогревались» выпущенной в этом году фирмой «Мелодия» миллионным тиражом виниловой пластинки «Trilogy» с фантастической обложкой, на которой запечатлён борющийся с трехглавым змеем гитарист. Не лишне сказать, что с прилавков музыкальных магазинов тираж сметён в считаные часы. В январе 1989 года приехал и сам «гитарный король».

 Разумеется, каждый уважающий себя почитатель Мальмстина просто обязан был побывать хотя бы на одном из двадцати представлений мастера, данных им в Москве и Ленинграде. Обстоятельства благоприятствовали исполнению желания и автора этих строк, оказавшегося в конце января в столице нашей огромной тогда ещё Родины.

 Ингви Мальмстин родился в 1963 году в Стокгольме. Пути к музыке причудливыми бывают. О своём он так вспоминал: «С детства мне прививали любовь к музыке. На мой четвёртый день рождения мне подарили скрипку, а на пятый – гитару. Но мне было неинтересно всё это до того момента, пока я не увидел Хендрикса по телевизору. Меня вдохновило и поразило то, как он сжёг свою гитару! Я мгновенно захотел научиться играть на гитаре, чтобы разбить её и сжечь при большой аудитории, чтобы это выглядело так же круто. Сегодня это звучит крайне забавно! Но я был ещё маленьким ребёнком, так что это было моим стимулом...».

 А ещё с младых лет он полюбил музыку классиков – Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Никколо Паганини и «какого-то русского парня», услышанного по радио. Как потом выяснил Ингви этим «парнем» был скрипач Гидон Кремер, исполнявший каприс № 24 Паганини.

 Затем были годы восхождения самоучки, не получившего профессионального музыкального образования. О тех временах Ингви вспоминал: «Я играл в метро, я засыпал с гитарой в руках, я жил мечтой стать гитаристом... Каждое мгновение моей жизни гитара была у меня в руках. Многие люди думали, что я сошёл с ума! Я пожертвовал многими вещами, но могу сказать одно: оно того стоило!».

 Эту фразу («оно того стоило!») не раз повторяли и мы, возвращаясь слегка оглохшие с концерта Ингви Мальмстина, состоявшегося 28 января 1989 года на малой спортивной арене Лужников.

В мире много хороших гитаристов. Есть великие. И есть немногие музыканты, меняющие и предлагающие правила игры. Такими были классики прошлого. Несомненно, Ингви Мальмстин из этой немногочисленной когорты уникальных творцов, умеющих «говорить» своей музыкой.

 Александр Чашев, специально для ИА RUSNORD

***

Предыдущий текст из серии «Песни без слов»: https://rusnord.ru/hot/57158-pesni-bez-slov-vangelis.html 

12 февраль 08:30 | : Горячая тема / Культура

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