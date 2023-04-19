Пляжам – быть! Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья готовили родной город к потеплению. Должно же оно когда-нибудь наступить… депутаты в это верят.

Руководитель фракции «Единая Россия» Иван Воронцов курировал благоустройство пляжа в Северном округе. Тема больная для всех архангелогородцев – если не искупаться (Роспотребнадзор не рекомендует), то хотя бы позагорать.

Работы в этом месте летней рекреации идут, но не в том темпе, котором мечталось Впрочем, по фотографии можно представить, каков объем работы, пейзаж пока больше похож на нулевой цикл строительства.

Тем не менее, Иван Воронцов не теряет оптимизма:

- Когда мы были здесь в середине мая вместе с председателем городской Думы Валентиной Сыровой, то территория выглядела совершенно иначе. На месте предполагаемой пешеходной зоны была «холмистая» местность, а кусты вырубленного ивняка просто лежали поблизости. Теперь же, место будущего благоустройства преобразилось. Территория выровнена и подготовлена для дальнейших работ. Напомню, что в ближайшем будущем здесь появится полноценная пешеходная дорожка со скамейками, которая будет подсвечена 38 новыми столбами освещения.

Срок завершения работ приходится на День знаний. Но подрядчик обещает максимально ускорится. Или любителям натурального загара придется ждать следующего лета… ждали и дольше.

Сергей Чанчиков («Единая Россия») принял деятельное участие в выездном «дорожном совещании», организованном администрацией Архангельска.

Место действия – центр города, проспект Советский космонавтов от Поморской до «Розочки», подрядчики дорожных работ называют этот участок самым сложным. Здесь частично уже уложен нижний слой асфальта, на бывшем грунтовом отрезке формируется основание. Очередь за тротуарами, дорожной разметкой и газонами. В планах городской администрации закончить весь цикл работ к началу учебного года, т.е, с опережением графика.

Сергей Чанчиков:

- Обустройство удобных тротуаров и парковок – именно этим моментам нас просят уделять больше внимания избиратели. Сегодня мы вместе с подрядчиком достигли соглашения о проведении работ сверх проекта, чтобы после ремонта нареканий не было не только у водителей, но и у пешеходов.

И о спортивных успехах наших парламентариев. Сборная команда АрхГорДумы в составе Дмитрий Акишева, Марии Харченко и Александра Афанасьева заняла 3-е место на Спартакиаде исполнительных органов власти. Само название спортивного состязания – «Начни с себя» - говорит о том, что депутаты способны не только на разговоры и призывы. Начали… и у них получилось.

Мария Харченко (ЛДПР):

- Признаю, было даже волнительно, уровень подготовки многих участников впечатлял, я же участвовала впервые. В итоге наша команда заняла 3 место, уступив министерству спорта Архангельской области и Администрации города Северодвинска. Отличный стимул готовиться к следующей спартакиаде.

И в конце важное сообщение. Под занавес рабочей недели председатель городского парламента Валентина Сырова подписала постановление о созыве 49-ой сессии. Дата проведения – 21 июня. Дальше – летние каникулы и новые выборы. Какая-никакая, а интрига.