И праздники, и будни. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая неделя с ее короткой рабочей частью выдалась насыщенной для народных избранников столицы Поморья.

Прежде всего, участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Валентина Сырова и Иван Воронцов, вместе с представителями областного правительства, администрации Архангельска, законодателями разных уровней, ветеранами, общественниками и молодежью возложили цветы к стеле «Архангельск - город воинской славы», к памятному камню городам воинской славы, памятникам участникам Северных конвоев и Детям войны.

Из поздравления спикера городского парламента:

- Великий подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны был и остается для нас ярким примером героизма, чести и духовного величия. Пусть наша благодарная память объединяет всех людей против новых войн и жестокости, во имя добра и человечности!

Руководитель фракции «Единая Россия» Иван Воронцов на расширенном заседании по благоустройству города поддержал проект «Соседи».

Суть его во взаимодействии и объединении усилий всех заинтересованных сторон - председателей и старост домов, руководителей управляющих компаний, представителей ресурсоснабжающих организаций, городской власти и просто неравнодушных горожан. Тех, кто хочет жить лучше и чище.

Иван Воронцов:

- Проект достаточно интересный, он позволит создать хорошую коммуникацию между всеми участниками управления городским жилищно-коммунальным хозяйством, даст возможность напрямую взаимодействовать тем архангелогодцам, которые занимаются вопросами «домового» управления. Такой тесный контакт позволит городским властям быть более открытым, а ресурсоснабжающим организациям доносить более оперативно информацию о своей деятельности, в том числе делиться планами ремонтных работ.

Валентина Сырова, Ольга Синицкая и Иван Воронцов были приглашены на праздник «За честь школы», подводящей итоги учебного года.

Это уже двадцатое подобное мероприятие в школе № 43 г. Архангельска, в котором с удовольствием принимают участие все – и ученики, и родители, и педагоги. Подобные традиции как скрепы между поколениями.

Ольга Синицкая:

- Мы ежегодно подводим итоги работы школы, награждаем лучших учеников и учителей по различным номинациям, в том числе призеров олимпиад и профессиональных конкурсов, спортивных соревнований и творческих праздников. Ваши победы – это совместный труд учеников, педагогов и родителей, всей нашей большой и дружной школьной семьи.

В свою очередь Валентина Сырова наградила учителей школы – победителей в профессиональных номинациях:

- Вы достойно ведете своих учеников сквозь годы детства, отрочества, юности, просвещаете и воспитываете.

Иван Воронцов награждал лучших учеников, победителей школьных олимпиад и предметных конкурсов, отметив, что именно они есть будущее России.

Например, депутаты…