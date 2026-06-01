Архангелогородцы пугают работодателей угрозой своего увольнения

Судя по результатам опроса представителей работодателей, компании из Архангельска стали более лояльны к сотрудникам, которые готовы уволиться, если им не пересмотрят зарплату или условия труда: каждый десятый наниматель утверждает, что сразу выполняет требования работников, еще 64% обсуждают компромиссные варианты. Увольняют «неудобных» только 7%.



Горожан, которым доводилось практиковать угрозы увольнением, — 31%. Мужчины почти в 1,5 раза чаще женщин используют подобный приём. Среди жителей Архангельска с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей таких 37%, среди тех, кто зарабатывает меньше, — 30%.



Из тех, кто прибегал к угрозе увольнением, 59% добились желаемого. Доля горожан, кому не удалось добиться своего и пришлось уйти из компании, составила 31%. 5% остались работать на прежних условиях. Причем мужчины добиваются своего реже женщин, а увольняются с работы — чаще.



