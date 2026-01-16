Только 17% архангелогородцев считают себя ленивыми

Ленивыми считают себя 17% опрошенных жителей Архангельска. 73% отрицают наличие этого качества.



Мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 19% против 15% среди женщин. Реже о своей склонности к лени заявляют респонденты 35—45 лет (16% против 19% среди молодежи до 35 лет и 17% среди горожан 45+).



Реже всего ленивыми считают себя те, кто зарабатывает больше, — только 13% среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей в месяц.



Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других в лени признаются дизайнеры (34%) и аналитики (30%). Немало ленивых среди PR-специалистов (27%), юристов (26%), инженерно-технических работников и системных администраторов (по 25%).



Меньше всего тех, кто признается в лени, — среди главных бухгалтеров и операторов кол‑центров (по 8%), кладовщиков (11%), продавцов (13%), маркетологов (14%) и квалифицированных рабочих (16%).



