Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Только 17% архангелогородцев считают себя ленивыми

Ленивыми считают себя 17% опрошенных жителей Архангельска. 73% отрицают наличие этого качества.

Мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 19% против 15% среди женщин. Реже о своей склонности к лени заявляют респонденты 35—45 лет (16% против 19% среди молодежи до 35 лет и 17% среди горожан 45+).

Реже всего ленивыми считают себя те, кто зарабатывает больше, — только 13% среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей в месяц.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других в лени признаются дизайнеры (34%) и аналитики (30%). Немало ленивых среди PR-специалистов (27%), юристов (26%), инженерно-технических работников и системных администраторов (по 25%).

Меньше всего тех, кто признается в лени, — среди главных бухгалтеров и операторов кол‑центров (по 8%), кладовщиков (11%), продавцов (13%), маркетологов (14%) и квалифицированных рабочих (16%).

(фото с https://stock.adobe.com

06 апрель 08:50 | : Будни

Главные новости


Время красоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Салют, Мария!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (81)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20