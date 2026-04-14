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Архангелогородцы стали чаще жаловаться на профессиональное выгорание

Архангелогородцы, которым приходилось испытывать состояние эмоционального выгорания на работе, за год стало больше: 71% против 58% в 2025. Доля принявших решение уволиться из-за усталости среди них также увеличилась: 55% против 51% год назад. К руководству за поддержкой обращается по-прежнему лишь каждый пятый, впрочем, дельная помощь в таких случаях — редкость: начальство помогло справиться с выгоранием только 27% из них, в большинстве случаев положительный эффект от обращений отсутствовал (67%).

 Женщины жалуются на выгорание чаще мужчин и увольняются из-за накопившейся усталости чаще.

 Северяне в возрасте 45+ об эмоциональном выгорании рассказывали реже тех, кто моложе, но доля предпочитающих решать эту проблему увольнением среди них выше. Молодежь, в свою очередь, активнее делится своими переживаниями с руководством.

 Граждане с высшим образованием от выгорания страдают чаще тех, у кого среднее специальное, но увольняются из-за этой причины реже.

 Меньше всего тех, кому доводилось увольняться из-за выгорания, — среди лиц с зарплатой от 150 тысяч рублей.

 Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других на выгорание жалуются те, чья работа связана с ежедневным взаимодействием с людьми, — менеджеры по продажам (86%), эйчары (83%), специалисты по работе с клиентами и операторы кол-центров (по 81% опрошенных).

20 июнь 09:17 | : Будни

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