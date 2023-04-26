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Жители Поморья стали реже шантажироать начальство своим увольнением

7 из 10 архангельских работодателей стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться, добиваясь повышения зарплаты или улучшения условий труда.

В ситуациях, когда сотрудники грозят увольнением, работодатели стали реже рубить с плеча и подписывать заявления на расчет и чаще стараться идти на уступки. В 2010 году «шантажистов» увольняли в каждой пятой компании, пытались найти компромисс 6 из 10 работодателей, сегодня таковых 14 и 68% соответственно.

 Сотрудники, в свою очередь, стали чуть реже прибегать к подобной практике: в 2010 году опыт такого рода конфликтов имел 31% подчиненных, сейчас — 28%.

 Вероятно, дело в том, что добиваться желаемого удается далеко не всегда. 6 из 10 опрошенных рассказали, что работодатель выполнил их требования, 27% пришлось уволиться, каждый десятый остался работать на прежних условиях, забыв про свои угрозы. 13 лет назад жителей Архангельской области чаще добивались своего (69%) и, соответственно, реже писали заявления на расчет (17%).

 Мужчины прибегают к шантажу в переговорах с работодателем чаще женщин (32 и 26% соответственно). Больше всего тех, кому доводилось грозить увольнением, добиваясь своего, — среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (36%).

27 май 08:30 | : Экономика

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