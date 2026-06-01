75% архангелогородцев не устраиваются на работу с бухты-барахты

75% жителей Архангельска проверяют работодателя, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. 15% участников опроса не изучают информацию о компании.



Мужчины подходят к процессу трудоустройства более внимательно: о проверке работодателей сообщили 80% из них против 70% среди женщин.



Респонденты от 35 до 45 лет проверяют работодателя чуть чаще, чем молодежь и старшее поколение.



Чем выше доход, тем выше бдительность соискателей: если среди зарабатывающих до 150 тысяч рублей изучают информацию о компании 77%, то среди тех, чья зарплата больше, — уже 82%.



Чаще всего соискатели, которые проверяют организации, читают отзывы сотрудников и изучают черные списки — эту стратегию используют 70% опрошенных. Данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах и тендерах ищут еще 18%. 15% выходят на официальный сайт компании. 6% горожан опрашивают знакомых, 3% изучают требования вакансий и карточку компании, по 2% заглядывают в соцсети работодателей, проверяют возраст компании на рынке и отзывы клиентов о продукции или услугах. 1 из 100 интересуется данными о руководителе.



(фото с https://www.startupgrind.com)

