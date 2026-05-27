Архангельские работодатели требуют от своих рабочих мастерства и дсциплины

(29%), чтение технических чертежей, схем и технологических карт (20%), электромонтажные и электроремонтные работы (18%), навыки настройки и наладки производственного оборудования (18%), управление подъёмно-транспортными механизмами и спецтехникой (16%), работа с измерительным и контрольным инструментом (16%), слесарная обработка и сборка металлоконструкций (14%), выполнение строительных и отделочных работ (12%), выполнение сварочных работ (8%).

Среди гибких навыков у «синих воротничков» больше всего ценятся исполнительность, добросовестность и дисциплинированность — эти качества отметили 27% работодателей. Почти каждый пятый рекрутер обращает внимание на умение взаимодействовать с людьми и неконфликтность (23%), а также ориентацию на результат (21%) и способность работать самостоятельно без постоянного контроля (20%).