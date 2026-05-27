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Архангельские работодатели требуют от своих рабочих мастерства и дсциплины

Работодатели Архангельска составили рейтинг самых важных навыков для рабочих профессий, которые они ценят больше всего и за которые готовы даже доплачивать ценным кадрам. На первом месте высокое владение инструментом и оборудованием (важно для каждой второй компании, ищущей рабочего - 53%), на втором - знание основ охраны труда и промышленной безопасности (важно для трети работодателей или 29%), на третьем - умение читать схемы (20% компаний). Именно такие навыки «синих воротничков» выделили работодатели, опрошенные hh.ru.

Топ-10 наиболее востребованных навыков, которые прямо сейчас ценят архангельские работодатели у рабочих возглавляет отличное владение инструментами и оборудованием. Это важно для более половины опрошенных компаний - 53%. Причем с начала 2026 года работодатели упоминали умение работать с разными инструментами более 374 тыс. раз, что на 20% больше, чем в 2025 году. 


Топ-10 востребованных профессиональных навыков у рабочих, итоги опроса hh.ru: владение профессиональным инструментом и оборудованием (53%), знание и соблюдение норм охраны труда и техники безопасности

(29%), чтение технических чертежей, схем и технологических карт (20%), электромонтажные и электроремонтные работы (18%), навыки настройки и наладки производственного оборудования (18%), управление подъёмно-транспортными механизмами и спецтехникой (16%), работа с измерительным и контрольным инструментом (16%), слесарная обработка и сборка металлоконструкций (14%), выполнение строительных и отделочных работ (12%), выполнение сварочных работ (8%).

 Среди гибких навыков у «синих воротничков» больше всего ценятся исполнительность, добросовестность и дисциплинированность — эти качества отметили 27% работодателей. Почти каждый пятый рекрутер обращает внимание на умение взаимодействовать с людьми и неконфликтность (23%), а также ориентацию на результат (21%) и способность работать самостоятельно без постоянного контроля (20%).

(фото с https://rw-y.ru/)
10 июль 13:06 | : Экономика

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