Молодым архангелогородцам рассказали о стартовых возможностях в карьере

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали вакансии для начинающих сотрудников на рынке труда Архангельской области в начале 2026 года и выявили профессиональные сферы, где чаще всего ищут работников без опыта, а также составили топ наиболее востребованных навыков для таких кандидатов, которые чаще всего указывают региональные работодатели.


Популярные сферы для старта карьеры


По итогам января 2026 года лидером в Архангельской области по доле вакансий для молодых соискателей без опыта стала сфера продаж и обслуживания клиентов. На нее пришлось 15% всех таких предложений. Зарплатная вилка в отрасли достаточно широкая — от 41,4 до 89,6 тыс. рублей.


На втором месте по востребованности — розничная торговля с долей 12%. Диапазон предлагаемых зарплат здесь составляет от 40 до 74,3 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров сфера домашнего и обслуживающего персонала (также 12%), где зарплатная вилка является одной из самых широких — от 40 до 192,9 тыс. рублей.


Также в пятерку наиболее доступных для новичков направлений вошли сферы транспорта, логистики и перевозок (доля — 10%, предлагаемый диапазон зарплат — от 50 до 197,9 тыс. рублей), а также административный персонал (доля — 8%, зарплатная вилка — от 46 до 192,9 тыс. рублей). Важно отметить, что максимальный заработок может значительно отличаться от фактических выплат, так как доход для некоторых специалистов этих сфер напрямую зависит от загрузки и количества отработанных часов.


Топ наиболее востребованных навыков у кандидатов без опыта


Абсолютным лидером среди требований к начинающим специалистам в Архангельской области является умение работать в команде — его упоминают в 4% вакансий. На втором месте — грамотная речь (3%), на третьем — ответственность (2%). В первую десятку также вошли деловое общение, знание ПК, активные продажи, выкладка товаров, навыки продаж, телефонные переговоры, а также обучение и развитие. 


«Как показало исследование hh.ru, в 2025 году абсолютное большинство компаний (93%) столкнулись с дефицитом навыков кандидатов. Более двух третей работодателей фильтруют соискателей по востребованным для компании навыкам. Поэтому чтобы получать больше приглашений от работодателей и скорее найти работу на старте карьеры, кандидатам важно внимательно изучать описания вакансий и адаптировать свои навыки под требования работодателей, — поясняет Марина Дорохова, руководитель направления “Карьера и навыки” hh.ru.Работодатели предлагают множество точек входа для карьерного старта молодых специалистов. При этом зарплатные вилки в отраслях достаточно широки, что говорит о наличии возможностей для роста доходов при приобретении опыта, развитии навыков и профессиональном росте. Также молодым соискателям немаловажно уделять особое внимание развитию “гибких навыков” (soft skills), например, таких как коммуникация и работа в команде, которые ценятся работодателями в любой сфере».

