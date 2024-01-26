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В Архангельской области началась погоня за рабочими кадрами

Аналитики hh.ru узнали, что у местных компаний сильно вырос спрос на рабочих. Особенно велика потребность в специалистах, имеющих рабочие профессии, у компаний в сфере логистики и перевозок (14% вакансий для рабочих за последнее время), строителей (11%), а также у автобизнеса (11% новых рабочих мест). 

 За последние 30 дней архангельские работодатели разместили около тысячи новых вакансий для рабочих. Это на 22% превышает прошлогоднюю потребность бизнеса в специалистах, имеющих рабочую профессию. 

«Между тем сами соискатели не сильно торопятся массово искать работу. Сейчас на рынке труда Архангельской области находятся почти 3,3 тыс. соискателей-рабочих, что, казалось бы, много. Но с точки зрения соотношения количества резюме на одну вакансию мы видим проявленный кадровый дефицит: лишь 3 человека на место», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Стал также известен рейтинг самых востребованных рабочих профессий в Архангельской области весной 2024 года. Рейтинг возглавляет профессия водителя (29% или более четырёх сотен новых рабочих мест за месяц). На втором месте по спросу у местных компаний – разнорабочие, их этой весной потребовалось более 150 человек или 10% вакансий, на третьем месте – машинисты (9% новых рабочих мест).

Чаще всего рабочих ищут и приглашают в регионе логистические и транспортные компании (14% или более 200 вакансий приходится именно на эту отрасль). Также активно ищут рабочих строительные компании и автомобильный бизнес (11% на каждый сектор).

Погоня за кадрами заставляет и повышать среднюю зарплату: на данный момент в среднем рабочим Архангельской области предлагают 77 тыс. рублей, что на 14 тыс. больше, чем в начале 2023 года.


14 март 08:00 | : Экономика

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