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Дворовые и квартальные проезды Архангельска взяли в работу. Ищите свой

Мы расширили список дворовых и квартальных проездов, которые отремонтируем уже в этом сезоне, рассказывает глава города Дмитрий Морев. 

- Дороги во дворах — это первое, что видит житель, выходя из дома. Мы системно занимаемся восстановлением асфальта в жилых кварталах с 2021 года, и за это время привели в порядок уже более 200 объектов. Понимаем, насколько это важно для каждого дома, для каждой семьи. 

В этом году уже были заключены контракты на ремонт 11 проездов. В настоящее время определяемся с подрядчиками, которые будут работать по 16 адресам: 

Проезд к домам № 9 и № 11 по ул. Ф. Абрамова
Проезды у домов № 49, № 49 корп.1, № 49 корп.2, № 49 корп.3, № 51 корп.1 по ул. Урицкого
Проезд у дома № 5 по ул. 23-й Гвардейской Дивизии
Проезд у дома № 1 по пр. Приорова
Проезд у дома № 8 по ул. Логинова
Проезд вдоль дома № 1, корпус 3 по просп. Дзержинского
Проезд у дома № 23 по просп. Троицкому
Внутридворовой проезд у дома № 94 корп. 1 по ул. Воскресенской и подъезд к этому дому
Проезд между домами № 45, корп.1 и № 47 по просп. Московскому
Проезд вдоль дома № 19, корп.1 по ул. Галушина со стороны д/с «Сиверко»
Проезд между домами № 28 и № 28, корп.1 к дому № 26 по ул. Стрелковой
Проезд у домов № 7 и № 7, корп. 1 по ул. Адмиралтейской
Проезд вдоль здания № 2 по ул. Севстрой
Проезд между домом № 41 по ул. Магистральная и зданием № 40 корп. 1 по ул. Магистральная
Проезд вдоль дома № 20 по просп. Обводный канал
Проезд вдоль дома № 6 по ул. Силикатчиков 

 Ранее заключенные контракты: 

 Проезд напротив 1–6-го подъездов дома № 7 по ул. 40-летия Великой Победы
Проезд вдоль дома № 19, корп. 4 по ул. Тимме Я.
Проезд от дома № 5 по ул. 40-летия Великой Победы до пересечения с придомовой территорией дома № 5 корп. 2, а также проезд вдоль дома № 5 со стороны дома № 5 корп. 1
Внутриквартальный проезд вдоль дома № 30 корп. 2 по ул. Воронина до дома № 30 корп. 4
Проезд между домом № 14 по ул. Выучейского и гаражным забором, а также между зданиями № 16 и 18 по ул. Выучейского
Проезд вдоль дома № 1 корп. 4 по просп. Дзержинского
Проезд с просп. Троицкого вдоль дома № 52 корп. 1, № 52 по просп. Троицкому, вдоль дома № 9 по ул. Поморской с выездом на ул. Поморскую
Проезд вдоль дома № 22 по просп. Обводный канал
Проезд к зданию и за зданием № 96 по просп. Троицкому
Дорожка со стороны главного фасада дома № 6 по ул. 23 Гвардейской Дивизии вдоль школы МБОУ СШ № 20
Проезд по просп. Обводный канал, дом № 9, корп.3 от заправки «Лукойл» до ул. Шабалина

 

06 июль 11:56 | : Экономика

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