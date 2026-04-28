Дворовые и квартальные проезды Архангельска взяли в работу. Ищите свой

Мы расширили список дворовых и квартальных проездов, которые отремонтируем уже в этом сезоне, рассказывает глава города Дмитрий Морев.

- Дороги во дворах — это первое, что видит житель, выходя из дома. Мы системно занимаемся восстановлением асфальта в жилых кварталах с 2021 года, и за это время привели в порядок уже более 200 объектов. Понимаем, насколько это важно для каждого дома, для каждой семьи.

В этом году уже были заключены контракты на ремонт 11 проездов. В настоящее время определяемся с подрядчиками, которые будут работать по 16 адресам:

Проезд к домам № 9 и № 11 по ул. Ф. Абрамова

Проезды у домов № 49, № 49 корп.1, № 49 корп.2, № 49 корп.3, № 51 корп.1 по ул. Урицкого

Проезд у дома № 5 по ул. 23-й Гвардейской Дивизии

Проезд у дома № 1 по пр. Приорова

Проезд у дома № 8 по ул. Логинова

Проезд вдоль дома № 1, корпус 3 по просп. Дзержинского

Проезд у дома № 23 по просп. Троицкому

Внутридворовой проезд у дома № 94 корп. 1 по ул. Воскресенской и подъезд к этому дому

Проезд между домами № 45, корп.1 и № 47 по просп. Московскому

Проезд вдоль дома № 19, корп.1 по ул. Галушина со стороны д/с «Сиверко»

Проезд между домами № 28 и № 28, корп.1 к дому № 26 по ул. Стрелковой

Проезд у домов № 7 и № 7, корп. 1 по ул. Адмиралтейской

Проезд вдоль здания № 2 по ул. Севстрой

Проезд между домом № 41 по ул. Магистральная и зданием № 40 корп. 1 по ул. Магистральная

Проезд вдоль дома № 20 по просп. Обводный канал

Проезд вдоль дома № 6 по ул. Силикатчиков

Ранее заключенные контракты:

Проезд напротив 1–6-го подъездов дома № 7 по ул. 40-летия Великой Победы

Проезд вдоль дома № 19, корп. 4 по ул. Тимме Я.

Проезд от дома № 5 по ул. 40-летия Великой Победы до пересечения с придомовой территорией дома № 5 корп. 2, а также проезд вдоль дома № 5 со стороны дома № 5 корп. 1

Внутриквартальный проезд вдоль дома № 30 корп. 2 по ул. Воронина до дома № 30 корп. 4

Проезд между домом № 14 по ул. Выучейского и гаражным забором, а также между зданиями № 16 и 18 по ул. Выучейского

Проезд вдоль дома № 1 корп. 4 по просп. Дзержинского

Проезд с просп. Троицкого вдоль дома № 52 корп. 1, № 52 по просп. Троицкому, вдоль дома № 9 по ул. Поморской с выездом на ул. Поморскую

Проезд вдоль дома № 22 по просп. Обводный канал

Проезд к зданию и за зданием № 96 по просп. Троицкому

Дорожка со стороны главного фасада дома № 6 по ул. 23 Гвардейской Дивизии вдоль школы МБОУ СШ № 20

Проезд по просп. Обводный канал, дом № 9, корп.3 от заправки «Лукойл» до ул. Шабалина