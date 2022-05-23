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Глава Архангельска дал старт второму этапу ремонта дворовых проездов

Об этом Дмитрий Морев сообщил в своем паблике и дал конкретные адреса:

- Мы даем старт второму этапу ремонта проездов в жилых кварталах. В начале лета удалось заменить асфальт на более чем 20 внутриквартальных и дворовых проездов. Сейчас включили в список первоочередных еще 18. Средства - 50 млн. рублей - выделены из областного бюджета по поручению губернатора Александра Цыбульского.

В настоящее время определились с подрядчиками и до середины октября готовы обновить проезды к социальным учреждениям и в кварталах жилой застройки. Десятилетиями внимание проездам не уделялось, поэтому потребности в ремонте значительные. Я понимаю, что не все горожане найдут в списке проезд у своего дома. И хочу, чтобы вы знали: программа поступательно реализуется уже второй год подряд и будет продолжена в дальнейшем.

1. Проезд к калитке детскому саду №118 "Калинушка" со стороны д. №32, к.1 по пр. Новгородского

2. Проезд с ул. Тимме вдоль домов №101, к.1 и №101, к.2 по ул. Воскресенской до дома № 103, с. 1 по ул. Воскресенской

3. Проезд с ул. Дачной до здания № 57 к .3 по ул. Дачной

4. Проезд от д. № 15 по ул. И. Арманд до ул. Победы

5. Проезд от ул. Стрелковой до дома №4,5 корп. 1 по пр. Московскому и к дому №41, корп. 2 по пр. Московскому

6. Проезд от ул. Карла Маркса вдоль д. 29, 29, к. 1 до дома Карла Маркса, 13

7. Проезд с ул. Гайдара, вдоль дома №50 по ул. Гайдара с выездом на проезд Приорова, площадка во дворе дома по ул. Гайдара, 50

8. Проезд с ул. Розинга к домам № 27 и 29 по просп. Дзержинского

9. Проезд от ул. Красных Партизан к дому №17, корп. 1 и № 19 по ул. Красных Партизан

10. Проезд от ул. Русанова к отделу полиции № 1 УМВД (д. 279, корп. 2 по пр. Ленинградскому) до проезда к дому №277, корп. 2 по просп. Ленинградскому

11. Проезд от Талажского шоссе к домам № 7,9 Аэропорт Талаги (ул. Аэропорт Архангельск)

12. Проезд с ул. Никитова до дома № 10, с. 1 по ул. Никитова

13. Проезд вдоль дома № 29 (карта), № 29, корп. 2 по ул. Воронина

14. Проезды от дороги по ул. Северодвинской к жилому дому № 82/1 по ул. Северодвинской (вдоль дома № 82/2 по ул. Выучейского с обеих сторон)

15. Проезд между домами №26 и №28, корп.1. по ул. Вологодской

16. Проезд за зданием СГМУ

17. Проезд от ул. Папанина к дому № 45, к. 4 по ул. Воронина

18. Проезд от ул. Шабалина с выездом на ул. Воскресенская

26 август 10:29 | : Политика

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