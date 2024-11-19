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Канализационный коллектор на Троицком проспекте будет отремонтирован

Специалисты РВК-Архангельск уже начали подготовку к восстановительным работам. Об этом свидетельствует техника компании, работающая на Троцком проспекте в районе Комсомольской улицы.

Как отмечается в официальной группе РВК-Архангельск в социальной сети ВКонтакте, борьба с засорами канализации на пересечении главного городского проспекта и улицы Гагарина не приносила ощутимых результатов.

«Наши специалисты провели тщательное обследование сетей, - говорится в информационном сообщении РВК-Архангельск. -  Недалеко от места, где ранее мы проложили новый участок коллектора, обнаружили обрушение железобетонной трубы диаметром 400 мм.  Из-за этого стоки не могут уходить нормально. Для шести домов, где ситуация наиболее критичная, РВК-Архангельск установил мобильную станцию перекачки, чтобы люди могли без ограничений пользоваться услугами водоотведения. 

Чтобы восстановить нормальную работу сети, принято решение полностью заменить аварийный участок трубы.  Сейчас РВК-Архангельск получает согласование от ГИБДД на перекрытие дорожной магистрали на участке от ул.Комсомольской до ул.Гагарина в обе стороны. 

Кроме того, руководством компании принято решение о санации всего участка сети водоотведения от ул.Комсомольской до ул.Гагарина. Санация будет проведена методом полимерного «чулка» сразу же после проведения всех контрактных процедур с подрядной организацией.

«Санация методом «чулка» - это специальная технология ремонта трубопровода. Суть метода в том, что в трубу, подлежащую восстановлению, вводится гибкий композитный рукав («чулок»). Этот «чулок» пропитан специальным композитным материалом, который затвердевает, и внутри старого трубопровода формируется новая труба. Несущая способность новой сформировавшейся трубы сравнима с реконструируемой, то есть это будет, по сути, новый участок коллектора. Таким образом планируем восстановить примерно 600 метров», - объяснил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

19 ноябрь 16:10 | : Экономика

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