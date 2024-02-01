В поселке Гидролизный продолжаются работы по замене коммуникаций

Бригада цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» продолжает подготовительные работы для перекладки сетей в поселке Гидролизного завода.



Разметка сетей, обследование колодцев, запорно-регулирующей арматуры – это первоначальный этап.



«Каждый колодец должен быть осмотрен, очищен от мусора и иловых отложений, при необходимости отогрет. Пока мы идем по тем колодцам, которые видно. Но мы четко знаем, что на всех заасфальтированных улицах найдутся два – три колодца, закатанные в асфальт. Мы их найдем с помощью металлоискателя, снимем слой асфальта, вскроем крышку. Далее при проведении работ по благоустройству после перекладки сетей колодцы будут подняты в уровень дороги», - рассказал бригадир цеха строительства сетей РВК-Архангельск Дмитрий Чертополохов.

С начала следующей недели запланировано начало работ по санации методом «труба в трубе»: новые трубы будут протянуты в старые. При этом отслуживший свой срок чугун станет своего рода «футляром» для новой трубы и будет выполнять защитную функцию.



Кстати, новые трубы изготовлены из современного пластика. Они не боятся коррозии и подвижек грунта, на их стенах не будет скапливаться осадок, а срок из службы – более полувека.