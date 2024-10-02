В центре Архангельска восстановлена система водоотведения

Специалисты РВК-Архангельск закончили аварийно-восстановительные работы на участке от улицы Выборнова до улицы Гагарина по Троицкому проспекту. Здесь проложен новый 20-метровый участок трубы диаметром 300 мм. Сейчас бригада цеха канализации ведет работы по восстановлению колодцев, а специалисты по благоустройству приступили к засыпке и уплотнению котлована.

«Недостаточно просто засыпать котлован. Мы неоднократно прольем водой песок, будем укладывать его слоями и трамбовать до тех пор, пока он не перестанет проседать. Далее в зимнем варианте восстановим нарушенное благоустройство – дорожное покрытие сделаем в плитах. Их установим максимально плотно - методом плита к плите, чтобы минимизировать количество стыков», - рассказал инженер по благоустройству РВК-Архангельск Виктор Дорофеев.

Канализационный коллектор на Троицком проспекте был построен в 1964 году из железобетона. Состояние трубы оценивается как критическое. Поэтому принято решение восстановить коллектор методом напыления, который позволит получить практически новый трубопровод без нарушения благоустройства и последствий, связанных с перекрытием дороги.

«Суть метода заключается в нанесении специального полимерного состава на внутреннюю поверхность трубы. Этот состав распыляется в виде жидкости и образует прочное защитное покрытие, которое восстанавливает целостность трубы и защищает ее от коррозии. Процесс включает несколько этапов: диагностику состояния трубы с помощью видеокамер, очистку от загрязнений, само напыление и финальную проверку качества ремонта. Отмечу, что такое покрытие увеличивает срок службы труб и улучшает их эксплуатационные характеристики», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Сейчас ведутся подготовительные работы по проектированию и закупочных процедурам. Планируемое время начала работ по капитальному ремонту коллектора – апрель – май 2025 года.