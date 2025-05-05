РВК-Архангельск восстанавливает канализационные коллекторы новым методом

На Троицком проспекте ведутся работы по санации. Здесь, на участке между улицами Комсомольской и Гагарина, специалисты водоканала при помощи телеметрического обследования выявили серьезные повреждения канализационного коллектора диаметром 400 мм. РВК-Архангельск в течение зимы и весны проводил точечный ремонт 60-летней железобетонной трубы, однако эти меры не обеспечивали долговечного результата. Требовалось кардинальное решение.

Чтобы минимизировать неудобства для водителей на двухполосной дороге и сохранить асфальтовое покрытие, коллектор было решено восстановить методом санации полимерным рукавом – современной и щадящей технологией.

«Мы сознательно выбрали этот современный метод, чтобы избежать перекрытия движения на оживлённой двухполосной дороге, — поясняет генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев. — Суть технологии в том, что внутрь старого трубопровода вводится гибкий армированный рукав, который под воздействием пара превращается в новый прочный пластиковый коллектор. Это не только быстрее и дешевле полной замены, но и продлевает срок службы трубы на десятки лет».

Технологический процесс выглядит следующим образом: стеклотканевый рукав, пропитанный термореактивной смолой, с помощью сжатого воздуха выворачивается внутри повреждённой трубы. Затем через него пропускают перегретый пар температурой 120°C, что вызывает полимеризацию смолы — в результате внутри старого коллектора формируется абсолютно герметичная новая труба. Весь процесс занимает 4–6 часов активных работ на одном участке.

«После завершения монтажа мы всегда проводим контроль качества с помощью телеинспекции, — добавил производитель работ Алексей Петров. — Камеры тщательно проверяют каждый сантиметр восстановленного участка, чтобы убедиться в отсутствии дефектов».

Преимущества метода очевидны: отсутствие раскопок, минимальные неудобства для горожан, долговечность (срок службы восстановленного коллектора превышает 50 лет) и экологичность. После успешного опыта на Троицком проспекте РВК-Архангельск планирует применить эту технологию на других проблемных участках городской канализации — на Набережной Северной Двины (от Северного морского музея до улицы Поморской) и на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской.