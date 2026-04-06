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Архангелогородцам на заметку. Сверхурочная работа - не приговор

25 мая 2026 года был принял Федеральный закон № 144-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», который касается привлечения работников к сверхурочной работе. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. О том, что изменится, рассказывает юрист Александр Южалин.

Основное изменение касается возможности увеличения для работодателя лимита часов сверхурочной работы в год с 120 часов до 240 часов. По факту это означает, что работодателю предоставляется право привлекать работников к сверхурочной работе в 2 раза больше, чем сейчас. Однако такая возможность предусмотрена не для всех работодателей. Одно из основных требований для увеличения количества сверхурочной работы — наличие коллективного договора и/или отраслевого (межотраслевого) соглашения, в котором предусматривается такая возможность. 

Кроме того, для привлечения к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год работодателю придется предусмотреть в коллективного договоре или локальном акте правила привлечения к сверхурочной работе, где должен быть предусмотрен порядок направления работника с его согласия на предварительное прохождение профилактического медицинского осмотра, диспансеризации или периодического медицинского осмотра. 

Чтобы привлечь работника к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год должны быть выполнены следующие условия: 

— указание на такую возможность в коллективном договоре или отраслевом соглашении;

— наличие согласия работника на привлечение его к сверхурочной работе;

— наличие согласия работника на прохождение профилактического медицинского осмотра, диспансеризации;

— у работника нет противопоказаний по здоровью к такому количеству часов сверхурочной работы. 

Если данные условия не выполняются, работника по-прежнему можно привлекать к сверхурочной работе, но в лимите 120 часов в год. 

Дополнительно установлен запрет на привлечения некоторых работников к сверхурочной работе более чем на 120 часов. В частности, такой запрет установлен для работников, работающих во вредных условиях труда с классом 3.3 и 3.4. Если работник работает во вредных условиях труда с классом 3.1 или 3.2 или работник является пенсионером или «предпенсионером», сверхурочная работа более 120 часов в год может быть разрешена при двух условиях: согласии работника и отсутствии медицинских противопоказаний. 

Еще одним важным изменением является новые требования по оплате сверхурочной работы. Так, работа в лимите 120 часов в год оплачивается по прежним правилам: первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Но начиная со 121-го часа сверхурочная работа всегда оплачивается не менее чем в двойном размере за каждый час. При этом по-прежнему будет действовать правило, что по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

12 июнь 09:35 | : Экономика

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