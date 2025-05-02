Информация для архангельских школьников, решивших подработать этим летом

Руководитель Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе Алексей Хоробров отвечает на наиболее интересные вопросы поступающие в инспекцию. В преддверии Дня защиты детей и летних каникул поговорим про возможности трудоустройства несовершеннолетних.
Лето – время, когда многие подростки хотят подработать. С какими сложностями сталкиваются работники, родители и работодатели?
Правила трудоустройства и работы несовершеннолетних кардинально отличаются от «взрослых». Трудовой кодекс Российской Федерации определяет ключевые особенности труда несовершеннолетних в вопросах:
С какого возраста можно брать на работу несовершеннолетнего?
По общему правилу – с 16 лет. С наступления этого возраста несовершеннолетний подписывает договор самостоятельно ( ст. 63 ТК РФ):
Напомним, что до достижения работником 18 лет он считается несовершеннолетним (вплоть до календарной даты наступления совершеннолетия).
На каких видах работ запрещено работать несовершеннолетним?
Законодательством определены виды работ на которых запрещено применение труда несовершеннолетних ( ст. 265 ТК РФ):
Какие существуют ограничения для несовершенных работников?
При организации рабочих процессов несовершеннолетних, необходимо учитывать следующие ключевые ограничения:
Некоторые из указанных ограничений не распространяются на несовершеннолетних спортсменов, работников СМИ, организаций культуры и искусства.
Как организуется рабочее время несовершеннолетних работников?
Главное правило — установление работодателем сокращенного рабочего времени несовершеннолетним работникам в возрасте до 18 лет. Под сокращенным рабочим временем понимается уменьшенная (по сравнению с нормальной) продолжительность рабочего времени.
- 24 часов - для работников, не достигших 16 лет;
- 35 часов - для работников от 16 до 18 лет.
Важно! В период каникул несовершеннолетние работники, обучающиеся в образовательных учреждениях, вправе полностью отработать весь срок сокращенной рабочей недели (24 или 35 часов соответственно).
- 4 часов - для работников от 14 до 15 лет;
- 5 часов - для работников от 15 до 16 лет;
- 7 часов - для работников в возрасте от 16 до 18 лет.
Как оплачивается труд несовершеннолетних?
Оплата труда несовершеннолетних производится с учетом уменьшения нормы выработки пропорционально сокращенному рабочему времени в зависимости от категории
При этом работодатель вправе, но не обязан, производить доплату до размера оплата труда, который был бы начислен совершеннолетнему работнику при полной (нормальной) продолжительности рабочего времени.
Интересующие вас вопросы по соблюдению трудового законодательства принимаются по адресу: пр-кт. Троицкий, д. 94, г. Архангельск, 163000, Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе или на адрес электронной почты git29@rostrud.gov.ru с пометкой «Вопрос инспектору». Руководитель Гострудинспекции ответит на наиболее интересные и частые вопросы.