Архангелогородцы бегут с работы из-за низкой зарплаты

49% работающих архангелогородцев называют недовольство уровнем дохода в качестве основного мотива для выхода на рынок труда. 11% респондентов ищут другую работу из-за застоя в карьере. В топ-3 причин оказалось и желание поменять сферу деятельности ‑ 9%.  

 8% опрошенных начали поиск новой работы из-за реальных или ожидаемых сокращений штатов. 7% респондентов не устраивает начальство. Столько же (7%) жалуются на условия труда. Удалённость работы от дома стала проблемой для 6%, а график работы не устраивает 3%. Потребность работать удалённо возникла у 2%. Слишком высокая рабочая нагрузка утомила еще 2% опрошенных.

 Мужчин чаще, чем женщин, к поиску новой работы подталкивает отсутствие карьерного роста и недовольство руководством. Горожанки чаще делились планами уйти в другую сферу, жаловались на удаленность работы от дома и плохие условия труда, а также высказывали опасения из-за новостей о грядущих сокращениях.

28 май 08:00 | : Экономика

