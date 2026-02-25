Архангелогородцы увлеклись сменой профессии

Почти каждый четвертый экономически активный архангелогородец (23%) за последние 2 года кардинально сменил профессию. Довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных (15 и 8% соответственно). Самые активные «перебежчики» — молодежь до 35 лет (26—28%). Закономерно, что с возрастом мобильность падает — среди опрошенных старше 45 лет новую в профессию перешли 20%: удачно — 12%, а 8% жалеют о переходе.

 Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию: среди жителей Архангельска с зарплатой до 100 тысяч рублей осваивали новую деятельность 26%, а среди зарабатывающих от 200 тысяч — только 16%.

 Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще (24%), чем обладатели высшего образования (20%).

Чем же гордятся cеверяне, прошедшие через переквалификацию? Главный ответ — не зарплата. Возможности развития, получения новых знаний и навыков лидируют с огромным отрывом (35% комментариев). Зарплата выше — лишь у 9%, на третьем месте — «нашел свое призвание» (8%). Удобный график, интересные задачи, повышение в должности — все это радует, но не так сильно, как перспектива расти дальше: «На новом месте я могу учиться каждый день»; «Появился простор для профессионального любопытства».

Куда в последние 2 года уходили представители распространенных профессий? Квалифицированные рабочие чаще переходили на другие рабочие позиции, но заметная часть — в ИТР или водители. Водители осваивали принципиально другие транспортные средства или становились рабочими. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, часто уходили в сферу услуг (например, в косметологию). Учителя — также в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами, некоторые переходили в продажи либо ИТР (здесь речь идет, скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому — выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики и инженеры ПТО). А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.

05 май 07:54 | : Экономика

