Архангелогородцы назвали свой порог бедности

Порог бедности северянами в среднем оценивается в 48 тысяч рублей в месяц. Сумма, необходимая для ощущения счастья, составляет 257 тысяч, а нижняя планка богатства — 930 тысяч рублей ежемесячного дохода.

Архангелогородки скромнее в рассуждениях о финансах. Мужчины определяют порог бедности выше — 54 тысяч рублей против 43 тысяч у женщин. Для ощущения счастья мужчинам требуется 280 тысяч рублей, женщинам — 235 тысяч. Планка богатства также выше у мужчин: 970 тысяч против 890 тысяч рублей у женщин.

Бедность для респондентов до 35 лет — это зарплата меньше 39 тысяч рублей в месяц, для тех, кто старше, — доход ниже 50 тысяч. Молодежь имеет и самый низкий порог для ощущения счастья — 192 тысяч рублей, в то время как респонденты старше 45 лет называют уже 266 тысяч рублей. Зрелые люди устанавливают и высокую планку богатства — 1,1 млн рублей, тогда молодежь считает достаточным 760 тысяч.

Респонденты с высшим образованием определяют порог бедности в 50 тысяч рублей, а для ощущения счастья им требуется 287 тысяч рублей, что на 66 тысяч рублей больше, чем у людей со средним профессиональным образованием. Планка богатства для обладателей дипломов вузов составляет 980 тысяч рублей против 890 тысяч у выпускников средних профессиональных заведений.

Люди с доходом от 100 тысяч рублей в месяц устанавливают самые высокие экономические планки: порог бедности для них — 58 тысяч рублей, для счастья нужно 300 тысяч в месяц, а чтобы считаться богатым нужно иметь зарплату от 1 млн. Те, чей доход не превышает 50000 рублей, имеют значительно более скромные финансовые представления: 40, 200 и 820 тысяч рублей соответственно.







