Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы назвали свой порог бедности

Порог бедности северянами в среднем оценивается в 48 тысяч рублей в месяц. Сумма, необходимая для ощущения счастья, составляет 257 тысяч, а нижняя планка богатства — 930 тысяч рублей ежемесячного дохода. 

Архангелогородки скромнее в рассуждениях о финансах. Мужчины определяют порог бедности выше — 54 тысяч рублей против 43 тысяч у женщин. Для ощущения счастья мужчинам требуется 280 тысяч рублей, женщинам — 235 тысяч. Планка богатства также выше у мужчин: 970 тысяч против 890 тысяч рублей у женщин.

Бедность для респондентов до 35 лет — это зарплата меньше 39 тысяч рублей в месяц, для тех, кто старше, — доход ниже 50 тысяч. Молодежь имеет и самый низкий порог для ощущения счастья — 192 тысяч рублей, в то время как респонденты старше 45 лет называют уже 266 тысяч рублей. Зрелые люди устанавливают и высокую планку богатства — 1,1 млн рублей, тогда молодежь считает достаточным 760 тысяч.

Респонденты с высшим образованием определяют порог бедности в 50 тысяч рублей, а для ощущения счастья им требуется 287 тысяч рублей, что на 66 тысяч рублей больше, чем у людей со средним профессиональным образованием. Планка богатства для обладателей дипломов вузов составляет 980 тысяч рублей против 890 тысяч у выпускников средних профессиональных заведений.

Люди с доходом от 100 тысяч рублей в месяц устанавливают самые высокие экономические планки: порог бедности для них — 58 тысяч рублей, для счастья нужно 300 тысяч в месяц, а чтобы считаться богатым нужно иметь зарплату от 1 млн. Те, чей доход не превышает 50000 рублей, имеют значительно более скромные финансовые представления: 40, 200 и 820 тысяч рублей соответственно.



 

17 октябрь 08:00 | : Экономика

Главные новости


«7 дней Петра Семеныча». Прощальный поклон Тиграна Кеосаяна
Пингишенская волость

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (235)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20