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Больше трети архангелогородцев жалеют о выбранной профессии

36% экономически активных архангелогородцев сменили бы род деятельности, если бы можно было выбрать профессию вновь.

47% северян при наличии шанса выбрать профессию снова, остались бы верны своему роду деятельности. Другую специальность избрали бы 36% опрошенных.

 Мужчины чаще женщин утверждают, что не стали бы менять профессию. Остались бы в своей сфере 49% молодежи до 24 лет и каждый второй россиянин старше 45 лет, а вот среди опрошенных от 25 до 44 лет недовольных своим выбором профессиональной стези больше. Верность профессии растет с увеличением уровня дохода: наибольшим постоянством отличаются респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

 Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего тех, кто не стал бы менять сферу деятельности, среди врачей (66%), программистов и дизайнеров (по 63%), медицинских сестер и системных администраторов (по 62%). Меньше всего тех, кто вновь избрал бы свою профессию, среди охранников и кладовщиков.



20 апрель 08:11 | : Будни

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