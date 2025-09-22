Вверх
Меньше половины жителей Архангельска довольны выбором профессии

41% жителей Архангельска утверждают, что выбрали бы свою профессию снова, если бы имели возможность вновь пройти карьерное самоопределение. 34% предпочли бы другую сферу деятельности.

Среди мужчин доля довольных своим профессиональным выбором выше, чем среди женщин.

Среди обладателей высшего образования о готовности повторить профессиональный выбор заявили 43%, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 40%.

Молодежь до 35 лет демонстрирует наименьший уровень уверенности в своем выборе — 40% удовлетворен профессией. Среди 35—45-летних таковых уже 43%, а среди респондентов от 45 лет — 46%.

Больше всего же довольны выбором профессии те, чей ежемесячный доход превышает 100 тысяч рублей (58%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп наибольшая доля тех, кто готов снова выбрать свою профессию, — среди врачей (64%), программистов (62%) и медицинских сестер (60%). Высокие показатели также у водителей (54%) и HR-менеджеров (52%). Меньше всего довольных своим выбором среди представителей профессий, характеризующихся высокой кадровой текучестью: охранников (31%), курьеров (33%) и продавцов (36%).

11 ноябрь 08:00 | : Экономика

