Почти половина архангелогородцев не верит в зарплату по договоренности

Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму, остается прежней — зарплата устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 60% рекрутеров из Архангельска.

31% работодателей признаются, что скрывают зарплату от действующих сотрудников и конкурентов. 27% компаний таким образом изучают зарплатные ожидания соискателей. 21% компаний используют формулировку «по договоренности» при сдельной или бонусной оплате, еще столько же честно говорят, что их предложение ниже рыночного. Для привлечения большего числа кандидатов не указывают доход еще 21% работодателей, а 15% надеются сэкономить, по их мнению, всегда есть соискатели, которые просят меньше, чем компания готова платить.

Что же касается соискателей, которые не указывают зарплатные ожидания, то самая частая причина — зарплата зависит от объема и условий работы (33%). 15% предпочитают вести очные переговоры о деньгах. 9% не знают, сколько он стоит на рынке, или считает, что в его сфере слишком широкий диапазон доходов. 7% хотят иметь возможность выбирать из разных вариантов трудоустройства, 6% боятся отпугнуть работодателя своими финансовыми аппетитами, а 5% надеются, что компания сама предложит больше. Тех, кто копирует поведение работодателя («в вакансиях тоже пишут «по договоренности»), — 3%.

Отношение жителей Архангельска к вакансиям с нераскрытой зарплатой остается довольно категоричным: 42% никогда не откликаются на такие объявления, 29% делают это иногда, еще столько же — часто. Женщины более принципиальны: 46% никогда не рассматривают подобные вакансии (против 38% среди мужчин). Больше противников скрытого дохода оказалось среди респондентов 35—45 лет.



