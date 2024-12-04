Молодые архангелогородцы не верят в "зарплаты по договоренности"

8 из 10 представителей поколения Z не обратят внимания на вакансии с зарплатой по договоренности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Основные причины, по которым работодатели не указывают оклад: желание установить зарплату после собеседования, изучить ожидания кандидата и скрыть информацию от текущих сотрудников или конкурентов. 74% архангелогородцев предвзято относятся к вакансиям с зарплатой по договорённости: 35% лишь иногда откликаются на них, 39%— никогда.

Женщины чаще мужчин вообще не откликаются на вакансии, где зарплата скрыта, или действуют выборочно (79 и 69% соответственно).

8 из 10 зумеров игнорируют вакансии с окладом по договоренности (38% откликаются на такие предложения иногда, 44% не рассматривают их вообще). Молодёжь предпочитает конкретику уже на этапе знакомства с вакансией. Как отмечают респонденты: «Торги по зарплате не нравятся. Работодатель должен чётко понимать, сколько готов платить» (Администратор проектов, 24 года); «Если информации мало или работодатель уклоняется от конкретики, такие вакансии неинтересны» (Визуализатор 3D-Max, 19 лет).

В условиях кадрового дефицита работодатели учитывают запросы соискателей: в 93% вакансий на SuperJob зарплата указана.

Как быть соискателю, если в вакансии скрыт оклад: идти на собеседование с четким пониманием, сколько вы хотите зарабатывать, и внятными аргументами в защиту своих притязаний.