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"Зарплата по договоренности": как это действует в Архангельской области

Чаще всего формулировку «По договоренности» в описании вакансии и резюме используют, чтобы выгодно договориться о зарплате в зависимости от фактической работы и условий труда. 

В некоторых объявлениях о вакансиях можно увидеть формулировку «По договорённости». SuperJob выяснил, почему компании предпочитают не раскрывать размер заработной платы. 

Сегодня, как и год назад, большинство стремится выгодно нанять персонал: 71% компаний устанавливают оклад по итогам собеседования (63% в 2023 году). Каждая четвертая компания из Поморья изучает зарплатные ожидания кандидатов, чтобы предложить конкурентоспособное вознаграждение. 22% скрывают зарплаты от конкурентов и собственных сотрудников: реальность рынка труда — старые работники могут получать меньше новых. 

Каждый пятый архангельский работодатель (19%) не публикует информацию о зарплатах в вакансиях для позиций со сдельной и бонусной формой оплаты труда. 15% надеются, что зарплатные ожидания соискателей могут оказаться ниже и их удастся нанять на выгодных условиях. 

13% честно говорят, что доходы в компании не соответствуют среднерыночному уровню. 9% рассчитывают привлечь больше соискателей. А 6% используют формулировку «По договорённости», когда не уверены в том, сколько стоит выполнение той или иной работы.

 Соискатели скрывают свои зарплатные ожидания, в первую очередь, чтобы иметь возможность просить больше, ориентируясь на фактический объём и условия работы (43%). 9% боятся отпугнуть потенциального работодателя своими финансовыми аппетитами. 8% надеются, что компания предложит больше денег, чем они ожидают. 

7% предпочитают беседовать о зарплате очно, столько же хотят иметь возможность выбирать из вакансий с разным графиком. Ещё 7% отсылают резюме с ожиданиями «по договоренности» на вакансии, где не указано зарплатное предложение. А 6% не понимают, как определить свою стоимость на рынке труда. Соискателей, заявляющих «Зарплата — не главное», за 5 лет не осталось совсем.

(фото с https://pogoda-crimea.ru/

27 июль 09:00 | : Экономика

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