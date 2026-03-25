Сурков оценил бы. В Архангельске возрождают традиции пивоварения

Новое производство запустили на отреставрированном заводе Альберта Суркова. Предприниматель основал его в 1876 году. И, вот спустя 150 лет, при поддержке Группы Аквилон история вновь становится реальностью.

Вторую жизнь пивоваренный завод Альберта Суркова получил в 2024 году. Это стало подарком к юбилею Архангельска от Группы Аквилон. Для реконструкции комплекса потребовались 10 лет, археологические раскопки, работа в архивах, многочисленные экспертизы и более 750 миллионов рублей. В итоге, исключительно за счет частных инвестиций, был успешно реализован крупнейший в регионе проект возрождения памятника истории и культуры.

- Компания пошла на серьезные затраты с тем, чтобы этот объект был восстановлен. Это был наш подарок Архангельску. Семь лет ушло на разработку и согласование проекта, три года на выполнение работ. Во многом для Группы Аквилон этот объект был социальным. Мы понимали, что эти инвестиции не окупятся в обычной модели девелоперского бизнеса, что здесь не может быть какого-то стандартного торгового центра и набора арендаторов. Здесь неуместны сетевые магазины или пункты выдачи заказов. Мы стремились к тому, чтобы сформировать целостную среду, и сегодня видим, что арендаторы действительно создают экосистему, объединенную общей философией места. И учитывая примечательность задания, нотку ностальгии, мы были уверены, что основная функция пивзавода - варить пиво. В итоге, так и получилось, - говорит директор по развитию Группы Аквилон  Андрей Четвериков.

В этих стенах популярный в народе напиток не варили сорок лет и вот - поморские традиции возрождаются. Первыми побывали в новой пивоварне на заводе Суркова бывшие работники предприятия. Многие из них отдали десятки лет любимому делу. Для них увидеть возрожденное производство – двойной подарок.

- Это было всё такое обветшалое, поцарапанное, краска облезшая, не очень презентабельный был вид, - вспоминает 1980-е годы работник пивзавода Владимир Михеев.

Светлана Мирончик говорит, что здесь ей всё в диковинку. Хотя работала на заводе 16 лет, прошла путь от мастера-технолога до заместителя генерального директора. Помнит, как варили квас и лимонад, как вереницы передвижных бочек наводняли улицы Архангельска.

 - Сравнивать то время завода и сегодняшнее время сегодня, может быть, не совсем корректно. Тогда это все было такое, скажем так - древнее. У нас была большая солодовня, – вспоминает Светлана Илларионовна. – Затем солод отправлялся в дробилку, но это был не компактный агрегат, а целый цех на втором этаже, там стояли большие чаны, в которых варили сусло. Откуда оно уже поступало в варочное отделение. Для меня новая пивоварня - это все как в сказке, миниатюрное. Конечно, сегодня - все современное, новое, все интересное. Эмоции переполняют. Пусть пока, может быть, в небольшом таком объеме, но я надеюсь, что будет как-то всё больше и больше. Радость и гордость за то, что всё-таки возродили и у нас в Архангельске снова есть свой пивоваренный завод.

 За короткое время обновленный пивзавод стал не только точкой притяжения для горожан, но и заметным объектом на туристической карте Архангельска. Одной из ключевых задач было создать кластер, где креативные индустрии и бизнес смогут взаимодействовать и дополнять друг друга. И рестораны здесь – важное звено, которое поддерживает общую концепцию пространства.

Ресторан с пивоварней уже открыл двери для посетителей, однако в ближайшие недели будет работать в тестовом режиме. В стартовый период здесь ожидают порядка 50 посетителей в день, а к маю рассчитывают выйти на полную загрузку. С наступлением теплых дней во дворе комплекса откроется уличная терраса на 150 мест, что дополнительно расширит возможности для отдыха. В меню блюда традиционной северной кухни – жареная корюшка, камбала на гриле и чипсы из трески. 

- Мы оставили только те блюда, которые действительно нравятся гостям и нашей команде. Поэтому можно сказать, что все меню состоит из фаворитов, – подчеркивает шеф-повар ресторана Михаил Стеценко.

Пространство разделено на несколько зон: одна часть выполнена в стилистике классического бара, другая – ближе к ресторанному формату с сервировкой столов. Отдельно предусмотрена семейная зона с детской комнатой. При этом создатели проекта подчеркивают: ресторан не ориентирован на узкую аудиторию. Напротив, он задуман как открытое городское пространство.

– Я люблю свой город и очень важно улучшать его там, где ты можешь, мы в своей сфере работаем как патриоты. Во-первых, это просто красивая история возродить пивоварение в этом историческом месте, а во-вторых, возможность внести свой вклад в развитие Архангельска сделать, это тоже очень важно. Здание пивзавода Суркова – это историческое место, которое принадлежит каждому горожанину. Поэтому мы стремились сделать ресторан таким же народным, способным объединить людей разных поколений и интересов, – говорит Григорий Рябов.

Новое производство для Архангельска, это не только возрождение исторических традиций, но и новые рабочие места, и дополнительные налоги в бюджет. Ведь в планах у собственника расширять бизнес и завоёвывать с поморским пенным новые рынки. Кстати, традиции, заложенные ещё Альбертом Сурковым, здесь по-настоящему хотят сохранить. 


22 апрель 10:49 | : Экономика

