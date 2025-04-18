Группа Аквилон откроет на пивзаводе Суркова выставку художника Трубина

27 мая в Главном корпусе пивзавода А. Суркова состоится открытие первого многофункционального Арт-пространства. Центральным мероприятием станет выставка известного архангельского художника Дмитрия Трубина.

- В Архангельске на самом деле не так много мест, где можно почувствовать дух истории нашего города. Пивзавод – одно из них. И это просто замечательно, что он буквально восстал из руин. Была какая-то апокалиптическая картина: рушащиеся здания, полусгоревшие сараи – мерзость запустения. Нашлись люди, которые рискнули вложить в непростое дело воссоздания памятника и силы, и средства. И сейчас мы видим, как здесь обустраиваются новые арт-пространства. Для нас – художников, в этом огромный плюс, - говорит Дмитрий Трубин.

По словам живописца, на выставке будут представлены работы, объединенные общей темой – «Цветы». Их можно будет не только посмотреть, но и приобрести. Также в рамках открытия выставки состоится презентация новой книги Дмитрия Трубина, в издании которой содействие оказала Группа Аквилон.

Как рассказала автор идеи предприниматель Елена Зигаева, главной целью было создание атмосферного арт-пространства в рамках общей концептуальной задачи проекта креативного кластера «Пивзавод».

- Группа Аквилон, воссоздав пивзавод, предложила площадку, на которой можно объединить предпринимателей, талантливую молодежь и творческое сообщество Архангельска на одной территории, а также создать экосистему, которая обеспечит синергию между отдельными резидентами и их клиентами. Поэтому, идея организации нашего Арт-пространства, органично вписалась в эту концепцию. Оно включает выставочный зал с зоной для приема гостей и зал, в которых будут проходить различные творческие встречи, фотосъемки и тематические мероприятия в исторической обстановке пивзавода, - отметила Елена Зигаева.

Планируется, что художественные выставки здесь станут регулярными. Сейчас в здания пивзавода активно заезжают собственники помещений, которые будут пользоваться всей инфраструктурой. Как напомнил директор по развитию Группы Аквилон Андрей Четвериков, при планировании наполнения пространства объекта культурного наследия ставка была сделана именно на большое количество проектов.

- Как показывает практика, модель, когда объект принадлежит большому количеству собственников, является более жизнеспособной, чем, например, когда здание находится в одних руках. Вместе с тем мы оставили за собой управление объектом, чтобы качественно его содержать, – подчеркнул Андрей Четвериков. – Думаю, что уже летом пивзавод начнёт свою полноценную жизнь. Здесь откроется пивоварня, которая точно станет местом притяжения. Есть интерес к проведению экскурсий по территории комплекса.

Кроме того, уже в июне пивзавод А. Суркова станет одной из творческих площадок 31-го международного Фестиваля уличных театров.

Напомним, что после длительного запустения и разрушения комплекс зданий пивоваренного завода Альберта Суркова в Архангельске обрел новую жизнь. В этом историческом месте открылось новое общественное пространство для креативных индустрий и еще один объект для привлечения гостей столицы Русского Севера.

Комплекс зданий пивоваренного завода с 1990-х годов не использовался, а его содержание и надлежащее обслуживание не проводились. Со временем начались процессы разрушения несущих конструкций, грозивших последующим руинированием пивзавода, и в результате все здания были признаны аварийными. Но в мае 2014 года новым владельцем завода стала Группа Аквилон, которая предложила свой вариант решения чрезвычайно сложной задачи по восстановлению памятника промышленной архитектуры регионального значения.

Потребовались археологические раскопки, работа в архивах, государственная историко-культурная экспертиза Министерства культуры России и более 750 млн рублей инвестиций для того, чтобы комплекс зданий пивзавода Суркова был реконструирован и вновь стал привлекательным местом. Все проведенные работы соответствуют требованиям охранного обязательства и законодательства Российской Федерации.



