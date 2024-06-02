Группа Аквилон завершает реставрацию пивзавода Суркова в Архангельске

Объем инвестиций в воссоздание памятника истории и культуры составил 750 млн рублей. На площади в 1,3 га создано новое пространство для креативных индустрий и современных культурных, туристических и бизнес проектов. Сегодня на объекте побывали председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов и глава Архангельска Дмитрий Морев.

Полтора столетия тому назад предприниматель, купец 1-й гильдии, благотворитель Альберт Сурков организовал в Архангельске промышленное производство, используя старинные рецепты изготовления разных сортов пенного напитка, в том числе, сохранившиеся со времен Петра I. Комплекс зданий Пивоваренного завода создавался более 30 лет. К 1914 году производство было доведено до 200 тыс. ведер – 2,6 млн литров.

После установления советской власти завод был национализирован, в 1950-80-х годах были осуществлены частичные реконструкции линий производства с установкой нового оборудования. В 1987 году комплекс зданий пивоваренного завода был отнесен к памятникам истории и культуры и принят на государственную охрану. Производственная деятельность была окончательно прекращена в начале 1990-х годов.

Более 20 лет корпуса бывшего пивзавода не использовались, не проводились их надлежащее содержание и обслуживание. Начались процессы разрушения несущих конструкций, грозившие последующим руинированием памятника. Все здания были признаны аварийными. Мэрия Архангельска предпринимала неоднократные попытки найти ответственного арендатора, затем собственника, который взял бы на себя обязательства по сохранению архитектурного облика и выполнению реставрационных работ. По итогам аукциона в мае 2014 года новым владельцем пивзавода стала Группа Аквилон, которая предложила вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по восстановлению памятника промышленной архитектуры регионального значения. Городской бюджет при этом получил 34,2 млн. рублей.

- Чтобы приступить к работам потребовалось провести специальное исследование, чтобы определить реальное состояние фундаментов, кирпичных стен и железобетонных конструкций внутренних перекрытий, найти в архивах изображения и описания фасадов зданий. На территории памятника Институтом археологии РАН были выполнены необходимые археологические исследования. Подготовительная работа была чрезвычайно сложной, кропотливой и затратной. В итоге был разработан комплексный проект реставрации зданий пивзавода с приспособлением для современного использования, - рассказал Дмитрию Мореву Александр Фролов.

Проект получил положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы федерального Министерства культуры. Кроме того, были разработаны Мероприятия по защите объекта культурного наследия «Особняк Суркова», обеспечивающие его сохранность при проведении работ по воссозданию комплекса зданий пивоваренного завода. Здание особняка находится в муниципальной собственности, и по-прежнему используется школой искусств №42 «Гармония». Вся проектная документация получила положительное заключение ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» и была согласована Инспекцией по охране памятников Архангельской области.

При проведении работ было сохранено наиболее характерное, стилистически выраженное архитектурно-художественное оформление фасадов зданий. Для современного использования внутренний объем площадью около 10 тыс. кв. м реконструирован с заменой несущих конструкций. Это не оказывает влияния на визуальное восприятие объекта культурного наследия с набережной Северной Двины и ул. Попова. Все проведенные работы соответствуют требованиям заключенного охранного обязательства и законодательства Российской Федерации.

- Проект, по сути, является социальным. В экономическом отношении он предполагает длительный срок окупаемости, потребовал значительных вложений в проведение исследований и разработку предусмотренной законом документации для реставрации и воссоздания зданий. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в памятник истории и культуры и создание нового городского пространства оценивается в 750 млн рублей, - подчеркнул председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Как отметил глава Архангельска Дмитрий Морев, пивзавод А. Суркова это хороший пример государственно-частного партнерства.

- 10 лет назад было принято правильное решение и совершенно очевидно, что администрация не в состояния была восстановить этот памятник. А он уже погибал, разрушался. Инвестор провел огромную работу, вложил серьезные средства и сегодня объект уже в завершающей стадии, он заиграл новыми красками. Это очень приятно, что он вводится в эксплуатацию в год юбилея Архангельска. На территории города появляется новая точка притяжения, которое будет востребовано жителями и гостями столицы Поморья. Немаловажно, что в рамках комплексного подхода мы также ремонтируем улицу Попова, а правительство Архангельской области – библиотеку им. Добролюбова, что создает общее благоустроенное пространство, - сказал Дмитрий Морев.

Концепция нового общественного пространства на территории пивзавода А. Ю. Суркова разработана с задачей привлечь талантливую молодежь и творческое сообщество Архангельска. Она призвана стать уникальной экосистемой, которая обеспечит синергию между отдельными резидентами и их клиентами. Внутреннее пространство зданий является современным, поддерживающим стиль периода эклектики. Дизайнеры профессионально соединили актуальные технологии и материалы с историческими архитектурными решениями в единых гармоничных интерьерах. Основу резидентов проекта составят бизнесы из сферы креативных индустрий с сервисной составляющей. Территория объединит арендаторов, специализирующихся на уникальном, штучном продукте. Пространство притяжения архангелогородцев и гостей города станет главной площадкой для развития креативного бизнеса и новым объектом привлечения туристов.



