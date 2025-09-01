Группа Аквилон стала победителем федеральной премии в области недвижимости

В Москве прошла традиционная церемония награждения ХХI Ежегодной федеральной премии в области общественно-деловой недвижимости CRE Federal Awards.

Ежегодно Премия объединяет наиболее авторитетных представителей девелоперских, инвестиционных, консалтинговых и управляющих компаний отрасли со всей России. В этом году за награду боролись объекты из 27 городов и регионов России от Архангельска до Хабаровска.

В жюри Премии входят более 250 признанных экспертов отрасли. Отбор Премии состоит из нескольких этапов, включая количественный анализ показателей проектов, онлайн голосование экспертного жюри в первом туре, и защиту номинантов на очных заседаниях жюри во втором туре Премии.

В номинации «Редевелопмент многофункциональной недвижимости» первое место получил реализованный проект воссоздание памятника истории и культуры – Пивоваренного завода А. Суркова в Архангельске осуществленный Группой Аквилон.

Напомним, что после длительного запустения и разрушения комплекс зданий пивоваренного завода Альберта Суркова в Архангельске обрел новую жизнь. В этом историческом месте открылось новое общественное пространство для креативных индустрий и еще один объект для привлечения гостей столицы Русского Севера.

Комплекс зданий пивоваренного завода с 1990-х годов не использовался, а его содержание и надлежащее обслуживание не проводились. Со временем начались процессы разрушения несущих конструкций, грозивших последующим руинированием пивзавода, и в результате все здания были признаны аварийными. Но в мае 2014 года новым владельцем завода стала Группа Аквилон, которая предложила свой вариант решения чрезвычайно сложной задачи по восстановлению памятника промышленной архитектуры регионального значения.

Потребовались археологические раскопки, работа в архивах, государственная историко-культурная экспертиза Министерства культуры России и более 750 млн рублей инвестиций для того, чтобы комплекс зданий пивзавода Суркова был реконструирован и вновь стал привлекательным местом. Все проведенные работы соответствуют требованиям охранного обязательства и законодательства Российской Федерации. Это самый крупный памятник истории и культуры Поморья воссозданый исключительно за счет частных инвестиций.

Напомним, что это уже вторая федеральная премия, которую получают объекты общественно-делового назначения, построенные Группой Аквилон в столице Поморья. В 2018 году победителем CRE Federal Awards стал многофункциональный общественно-деловой центр DELTA, который признан лучшим региональным бизнес-центром класса «А». Центр был возведен в рамках авторского проекта комплексной застройки набережной Северной Двины от архитектора Михаила Мамошина. В двух блоках здания размещаются офисные помещения, третий, обращенный фасадами на Северную Двину, занимает первая в Архангельске четырехзвездная гостиница международного бренда Novotel.

Кстати, застройка набережной Северной Двины в Архангельске стала одним из самых масштабных инвестиционных проектов в регионе. Впервые за более чем 30 лет в столице Поморья за счет инвестора был реализован проект комплексной, в едином архитектурно-планировочном стиле, застройки. Градостроительный ансамбль получил несколько престижных наград профессионального архитектурного сообщества, в том числе Российскую национальная премия Союза архитекторов РФ и Гран-при и Золотой знак фестиваля «Зодчество», Золотой диплом конкурса «Архитектон».



