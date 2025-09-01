Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Группа Аквилон стала победителем федеральной премии в области недвижимости

В Москве прошла традиционная церемония награждения ХХI Ежегодной федеральной премии в области общественно-деловой недвижимости CRE Federal Awards.

Ежегодно Премия объединяет наиболее авторитетных представителей девелоперских, инвестиционных, консалтинговых и управляющих компаний отрасли со всей России. В этом году за награду боролись объекты из 27 городов и регионов России от Архангельска до Хабаровска.

В жюри Премии входят более 250 признанных экспертов отрасли. Отбор Премии состоит из нескольких этапов, включая количественный анализ показателей проектов, онлайн голосование экспертного жюри в первом туре, и защиту номинантов на очных заседаниях жюри во втором туре Премии. 

В номинации «Редевелопмент многофункциональной недвижимости» первое место получил реализованный проект воссоздание памятника истории и культуры – Пивоваренного завода А. Суркова в Архангельске осуществленный Группой Аквилон.

Напомним, что после длительного запустения и разрушения комплекс зданий пивоваренного завода Альберта Суркова в Архангельске обрел новую жизнь. В этом историческом месте открылось новое общественное пространство для креативных индустрий и еще один объект для привлечения гостей столицы Русского Севера. 

Комплекс зданий пивоваренного завода с 1990-х годов не использовался, а его содержание и надлежащее обслуживание не проводились. Со временем начались процессы разрушения несущих конструкций, грозивших последующим руинированием пивзавода, и в результате все здания были признаны аварийными. Но в мае 2014 года новым владельцем завода стала Группа Аквилон, которая предложила свой вариант решения чрезвычайно сложной задачи по восстановлению памятника промышленной архитектуры регионального значения.

Потребовались археологические раскопки, работа в архивах, государственная историко-культурная экспертиза Министерства культуры России и более 750 млн рублей инвестиций для того, чтобы комплекс зданий пивзавода Суркова был реконструирован и вновь стал привлекательным местом. Все проведенные работы соответствуют требованиям охранного обязательства и законодательства Российской Федерации. Это самый крупный памятник истории и культуры Поморья воссозданый исключительно за счет частных инвестиций.

Напомним, что это уже вторая федеральная премия, которую получают объекты общественно-делового назначения, построенные Группой Аквилон в столице Поморья. В 2018 году победителем CRE Federal Awards стал многофункциональный общественно-деловой центр DELTA, который признан лучшим региональным бизнес-центром класса «А». Центр был возведен в рамках авторского проекта комплексной застройки набережной Северной Двины от архитектора Михаила Мамошина. В двух блоках здания размещаются офисные помещения, третий, обращенный фасадами на Северную Двину, занимает первая в Архангельске четырехзвездная гостиница международного бренда Novotel.

 Кстати, застройка набережной Северной Двины в Архангельске стала одним из самых масштабных инвестиционных проектов в регионе. Впервые за более чем 30 лет в столице Поморья за счет инвестора был реализован проект комплексной, в едином архитектурно-планировочном стиле, застройки. Градостроительный ансамбль получил несколько престижных наград профессионального архитектурного сообщества, в том числе Российскую национальная премия Союза архитекторов РФ и Гран-при и Золотой знак фестиваля «Зодчество», Золотой диплом конкурса «Архитектон».


29 сентябрь 10:18 | : Экономика

Главные новости


Спасти и сохранить. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Солянка, сэр!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (369)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20