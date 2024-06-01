Пивзавод купца Суркова возвращен Архангельску в современном виде

В День города в Архангельске открыли возрожденный памятник – комплекс зданий пивоваренного завода А. Ю. Суркова. Событие стало одним из самых значимых в программе празднования 400-летия столицы Русского Севера.

Не случайно мероприятие приурочено ко Дню года - в историческом месте областного центра появилось новое общедоступное пространство для креативных индустрий и еще один объект для привлечения гостей.

Традиционную красную ленту на церемонии открытия перерезали: губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Архангельска Дмитрий Морев, учредители Группы Аквилон Александра Фролов и Александр Рогатых.

Гости осмотрели благоустроенную территорию, а также побывали внутри зданий. Реализация такого масштабного проекта стала возможной благодаря созданию в Архангельской области благоприятного инвестиционного климата и партнерству всех уровней власти.

- Я хочу поблагодарить Группу Аквилон. Вы взялись за этот непростой проект и показали пример того как можно восстанавливать архитектурный облик города. Мы со своей стороны обещаем, что в этом году завершим реконструкцию библиотеки им. Добролюбова и впишем, как и договаривались благоустройство в общую концепцию этого пространства, которое совмещает в себе историю и традиции старого Архангельска и открывает современную страницу жизни города. Хочется, чтобы здесь началась новая, креативная жизнь, чтобы здесь собиралась молодежь. Я глубоко убежден и призываю этот опыт Группы Аквилон использовать всему нашему социально ответственному бизнесу как образец доброго отношения к своему городу и региону. Это очень важно! – отметил на открытии губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Для Группы Аквилон это был не первый проект, связанный с сохранением памятников истории и культуры. Но впервые в регионе и в целом на Русском Севере объект такого масштаба был возрожден благодаря частным инвестициям.

- Мы очень хотели внести свою лепту в празднование 440-летия нашего родного Архангельска. И нам это удалось – открытие комплекса зданий пивзавода Альберта Суркова – это наш подарок ко Дню города. Объект был сложный, и сегодня мы можем сказать, что долгий путь в 10 лет, который мы прошли, успешно завершен. Огромное спасибо областным и городским властям за поддержку. Сейчас главная наша задача – вдохнуть жизнь в это пространство и я уверен, что у нас все получится. И Группа Аквилон еще раз открыто заявляет – мы готовы браться за такие сложные, социально значимые объекты, которые будут приносить пользу всем жителям Архангельска и Поморья, - сказал председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Как подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев, пивзавод А. Суркова это хороший пример государственно-частного партнерства.

- Многие жители Архангельска здесь просто не бывали. Сейчас она полностью преобразилась. Инвестор провел огромную работу, вложил серьезные средства и это очень приятно, что он вводится в эксплуатацию в год юбилея Архангельска. На территории города появляется новая точка притяжения, которое будет востребовано жителями и гостями столицы Поморья. Я уверен – это место сейчас заживет новой жизнью, и ее можно вовлекать в культурные и творческие инициативы и проекты, значимые для всего города, - уверен глава Архангельска Дмитрий Морев.

Архангельский предприниматель, купец 1-й гильдии, благотворитель Альберт Сурков 150 лет назад организовал в Архангельске промышленное производство пива, использовав старинные рецепты изготовления разных сортов пенного напитка, в том числе сохранившиеся со времен Петра I. Комплекс зданий пивоваренного завода создавался более 30 лет в конце 19 – начале 20 веков. Но с 1990-х годов здания пивзавода не использовались, не проводились их надлежащее содержание и обслуживание. Начались процессы разрушения несущих конструкций, грозившие последующим руинированием памятника. Все здания были признаны аварийными. По итогам аукциона в мае 2014 года новым владельцем пивзавода стала Группа Аквилон, которая предложила вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по восстановлению памятника промышленной архитектуры регионального значения. Потребовались археологические раскопки, работа в архивах, государственная историко-культурная экспертиза федерального министерства культуры, и более 750 млн рублей, для того, чтобы памятник истории получил новую жизнь. Все проведенные работы соответствуют требованиям заключенного охранного обязательства и законодательства Российской Федерации.



