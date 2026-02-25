В Архангельске прошёл интеллектуальный квиз «На волне РВК»

В Архангельске на базе Северного Арктического федерального университета (САФУ) состоялся отборочный этап всероссийского интеллектуального чемпионата «Интуиция #НаволнеРВК», организованного при поддержке Группы компаний «Росводоканал». Интеллектуальное состязание прошло по принципу игры «мозгобойня» и объединило команды семи факультетов вуза и молодых сотрудников РВК-Архангельск – в прошлом студентов САФУ.

«У нас молодая команда, и сегодня мы выстраиваем вектор взаимодействия со студентами - организуем профориентационные мероприятия в вузах и колледжах города, приглашаем ребят на практику и стажировки, помогаем им определиться с будущей профессией. Поэтому я рассказал студентам о своем пути в водоканале – от простого слесаря до главного инженера. Мне важно было донести до них мысль, что профессиональные вершины начинаются не с того, что ты рассчитываешь на какие-то связи, а добиваешься всего своим трудом. И когда ты хорошо работаешь, тебя обязательно заметят», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Победу одержала команда студентов - химиков Высшей школы естественных наук и технологий «Эколята», второе место у команды теплоэнергетиков Высшей школы энергетики, нефти и газа «Формула бургера», на третьем месте – команда юристов «H2O» из Высшей школы экономики, управления и права. По итогам игры все команды получили памятные сувениры.

«Мы не ожидали, что это будет так интересно и весело. Готовились к чему-то на тему экологии или химии, где надо сильно включать мозги, а тут задания были реально на интуицию. Пришли просто поучаствовать – и выиграли! Нам очень понравилось», - рассказала участник команды – победительницы «Эколята» Екатерина Пшеничникова. Она и ее подруги после квиза взяли контакты отдела по подбору персонала РВК-Архангельск , чтобы летом прийти сюда на практику.

РВК-Архангельск уделяет большое внимание работе с молодёжью, повышению престижа рабочих профессий и экологическому просвещению. Проведение интеллектуальных чемпионатов - это площадка, где студенты могут развить навыки командной работы, расширить кругозор и проявить себя.

Компания также предоставляет широкие возможности для построения карьеры. Это и производственная и преддипломная практика с наставничеством опытных специалистов, оплачиваемые стажировки с возможностью последующего трудоустройства в штат, система адаптации для молодых специалистов и возможность представить свои проекты на корпоративной научно-практической конференции.