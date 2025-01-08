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РВК-Архангельск готов трудоустраивать молодых специалистов и выпускников вузов и ссузов

В 2025 году водоканал продолжает и расширяет работу по привлечению молодых специалистов. Специалисты РВК-Архангельск начали вести профориентационную работу непосредственно в учебных аудиториях.

 Руководитель отдела по подбору, обучению и развитию персонала  Елена Смирнова и начальник автотранспортного цеха Дмитрий Перавин встретились со студентами групп автослесарей и водителей специализированной техники Архангельского техникума строительства и экономики. Студентам рассказали о  деятельности предприятия, организации его работы, условиях и социальных гарантиях, пригласили на экскурсию. 

Дмитрий Перавин поделился историей своего карьерного роста в водоканале. В 2012 году после окончания лесопромышленного техникума он начал работать водителем, параллельно получил высшее образование по специальности «Эксплуатация автомобилей и машин лесного комплекса, транспортных машин» в САФУ, в 2017-м стал механиком, в 2019-м -  инженером по безопасности движения, в 2021-м - ведущим механиком, а в 2022-м возглавил автотранспортный цех предприятия.

 Сегодня Дмитрию и его коллегам по цеху есть, чем поделиться с молодыми специалистами. Выпускник техникума строительства и экономики Максим Мелехов, успешно пройдя практику летом 2024 года, устроился работать в водоканал трактористом. Здесь он уже прошел профессиональное обучение и теперь работает с грунторезом. 

«Это сложнее, чем управлять обычным плугом, - признается Максим. - Здесь нужна точность, чувство глубины и постоянный контроль. Старшие товарищи по цеху говорят, что настоящий тракторист должен чувствовать землю, а машинист грунтореза – ещё и предвидеть его поведение. Я ещё учусь, постигаю нюансы, и с каждым разом чувствую себя увереннее. Мне приятно сознавать, что я помогаю аварийно-восстановительным бригадам, работаю наравне с ними, участвую в общем деле. Я чувствую, что нужен здесь».

 «У нас есть ребята, которые уже были в прошлом году на практике в водоканале – и снова рвутся туда. Наши студенты не только оттачивают на практике знания, такие стажировки позволяет адаптировать их к работе в коллективе ещё на этапе обучения, передать им ключевые навыки и опыт от старших, подготовить к реальной работе и прикладному применении знаний. И очень важно, что они получают возможность продолжить карьеру в компании после получения диплома», - рассказала заведующая отделением по производственной практике Архангельского техникума строительства и экономики Мария Федулова.

«Стажировка в архангельском водоканале – это ценнейший опыт, который не получишь из учебников, а только от наставников, – считает специалист отдела по работе с дебиторской задолженностью коммерческой дирекции РВК-Архангельск Дмитрий Громницкий. – Я пришел сюда на практику на третьем курсе экономического факультета САФУ – и остался, стал совмещать работу и учебу, и ни на секунду не пожалел об этом. Водоканал стал для меня хорошей отправной точкой в карьере». 

В 2024 году производственную практику в РВК-Архангельск прошли 48 студентов Северного Арктического федерального университета и колледжей города. Предприятие сотрудничает с учебными заведениями, студенты которых имеют возможность стажироваться на водоканале, а потом устроиться сюда на работу. Сегодня бывшие студенты трудятся в автотранспортном цехе, коммерческой дирекции, в отделе автоматизированных систем управления предприятием.

10 февраль 12:35 | : Экономика

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